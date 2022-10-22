何麗娟孖陳蕊蕊自發行善　力捧海洋保育：個人力量都可以影響很大

前女子組合HunterZ成員何麗娟（Kelly）雖然近年演藝作品不多，但一直致力公益，日前她以愛善緣慈善基金名譽主席身份，聯同藝人好友陳蕊蕊及蔡頌思等為海洋保育舉行名為「FUTURE STREAM」的慈善活動，當日參與活動的都是Kelly和蕊蕊的好友，有藝人、船東、KOL及Model，眾人一呼百應，都是經常出海熱愛海洋的人。是次活動由Kelly一手包辦，包括策劃籌備、節目內容、邀約、宣傳及佈置等，為了活動盡善盡美，活動前幾天還忙於剪輯宣傳片、向每位嘉賓逐一聯絡溝通，確保安排妥當，直言活動前忙得不可開交，連吃飯及睡覺都沒有時間。

何麗娟最近聯同藝人好友陳蕊蕊及蔡頌思等為海洋保育舉行名為「FUTURE STREAM」的慈善活動。

而籌得的善款將全數撥捐「愛善緣慈善基金」，作為日後與蕊蕊的「香港水下表演藝術協會」進行沙灘清潔、海底執垃圾、教育與保育工作坊等海洋保育行動，她說：「今次活動咁成功，全賴各位好友出席同贊助，包括一位大慈善家贊助65呎Event Boat舉行活動，又有DJ好友撐場打碟及現場演唱，以及每位善長人翁的善款。（點解會舉行搞慈善活動？）自己一路以來經歷過高低起伏，令我體會到分享、感恩和愛嘅重要，經常覺得自己好好彩，能夠活喺資源豐盛嘅香港，我明白善事係做唔完，沙灘垃圾執唔晒，但我想借助今次活動傳遞一個重要訊息：『改變由自己開始』，即使係一個人嘅力量都可以影響很大，你做啱一件事，會感染身邊人，甚至乎感染你的下一代，希望多做善事累積功德。」