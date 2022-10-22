「豪門媳婦」奚夢瑤不滿何猷君求婚　大陣仗儀式被網友指土味濃

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君的太太奚夢瑤，最近參加綜藝節目《做家務的男人4》引起關注。而在最新一集節目中，她就公開投訴不滿何猷君當年求婚的策劃，隨即成為微博熱話，引起網友正反兩方熱烈討論。

奚夢瑤不滿意當年何猷君的求婚。（影片截圖）

在最新一集節目中，奚夢瑤與多位嘉賓一起用餐，過程中大家討論到要策劃一個令她心動的生日會，此時坐在對面的魏大勛就提議：「整那些歪門邪道」，頓時令大家哄堂大笑。及後奚夢瑤就非常認真表示：「其實就是因為我老公策劃就是那個求婚就策劃得特別爛，然後他們就覺得很好笑。就想讓你們策劃一個好一點的。」望大家能策劃一個是她滿意的生日會。

奚夢瑤想要一個滿意的生日會。（影片截圖）

在2019年的求婚儀式上，何猷君可謂傾盡心思，在上海自家商場上清了三層樓，並且使用了99,999朵玫瑰花佈置，還設計了電玩遊戲橋段上演英雄救美，自己扮演瑪利歐打怪獸，最後救出公主奚夢瑤，其還化身「搖滾王子」晒肌彈唱謝霆鋒的歌曲《活着Viva》，表演結束後就換上白色西裝化身「白馬王子」跪地求婚，整個求婚儀式相當大陣仗，據指他足足籌備了一個多月，還邀請了不少明星見證。

何猷君當年扮瑪利歐打怪獸上演英雄救美。（影片截圖）

化身「搖滾王子」彈唱謝霆鋒的歌曲《活着Viva》。（微博圖片）

而對於這一場求婚，原來3年過後奚夢瑤是不滿意的，而對於的她的不滿有網友則認為合理，事關整個求婚儀式被瘋狂吐嘈土味十足，場面就是尷尬非常。不過有網友則認為好浪漫，最重要可以看得見何猷君是精心策劃的，真誠又可愛，直言有好多女性根本沒有被求婚過，所以奚夢瑤已經好幸福。大家各有各理論，不過無論如何都好，奚夢瑤肯答應嫁給何猷君就知道他們是多麼的相愛，事關她曾講過：「我嫁的不是豪門，我嫁的是愛情。如果沒有愛情，甚麼樣的豪門我都不想進去，真的。」

化身「白馬王子」跪地求婚。（微博圖片）