Coffee林芊妤發起着30日瑜伽褲行動　突然話挑戰好難想放棄？

林芊妤（Coffee）月頭（4/10）趁重陽節帶同兒子上山拜祭先人，但因為Coffee當時身穿瑜伽褲登山祭祖而遭網民揶揄，令Coffee怒火中燒，提出「30 days of leggings（着30日瑜伽褲）」又揚言：「要為所有鐘意着瑜伽褲出街嘅女仔出返啖氣！」今日（21/10）Coffee突然發文表示，原來着瑜伽褲是一項非常大的挑戰！

Coffee憤憤不平的說要30天穿上瑜伽褲到處去 。(ig@coffee89921)

「30 days of leggings」直到今天（21/10）已經過去15日，Coffee在Instagram發文表示原來「30 days of leggings」是一個非常大的挑戰，不過就不是指穿着瑜伽褲一事：「話咁快30日瑜伽褲挑戰就過咗15日啦，我發現最大挑戰並唔係要着瑜伽褲，而係要日日配搭唔同嘅造型 #衣着自由我決定」，當中她更附上記錄她這15天的衣着搭配的影片，當中見到Coffee樂在其中，明顯對於她來說並不是挑戰 。一班網民紛紛留言表示：「其實着呢啲褲好普通，我喺外國都有着，做咩要限制人地，又唔咪無着褲」、「一次過回顧15日，好正好爽丫！！！套套都襯得好型好靚！」、「就係鍾意啲人硬頸#想做就做」。

點擊下圖看Coffee過去15日的瑜伽褲穿搭：

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