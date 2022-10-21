野人老師結局︱大地小學難逃殺校命運　Stanley談善言開花結果？

ViuTV原創劇《野人老師》今晚（21/10）播出第15集大結局，故事講到大地小學面對殺校危機，一班小朋友不斷補習去應付教育局官員陳定堅（敖嘉年飾）的成績要求，但就算有何滿兒（沈殷怡飾）和顏家棟（Frankie陳瑞輝飾）兩位補習名師助陣，這班學生的進度仍然離目標有段距離，所以李白（Stanley邱士縉飾）向一班小朋友教授「揠苗助長」的道理，想他們明白到勉強冇幸福：「我哋返學唔係為咗開心，又學到嘢，又學到啱㗎咩？」而且解決問題不只一個方法。

大地小學一班學生希望可以用佳績避免殺校。（電視畫面）

兩位補習名師幫小朋友谷成績。（電視畫面）

之後，一班小朋友便找來大地小學舊生方健儀幫忙，打算叫她報新聞去化解危機，可是她說：「出條新聞有難度，因為我冇做（主播）好耐喇！」而作為大師姐的她便教小朋友用幽默面對現實，所以他們最後便舉行了一場別開生面的講笑話派對，用歡笑聲向大地小學告別。

小朋友請大師姐方健儀出山救學校。（電視畫面）

學生開派對送別學校。（電視畫面）

大地小學始終難逃殺校命運。（電視畫面）

那麼李白最後能否與晨光老師（談善言飾）開花結果？兩人送走所有學生、家長和教職員後，便在學校大閘前話別，李白說：「你……真係唔使我送你？」雙眼通紅的晨光老師答道：「唔使喇，獨來獨往慣」，雖然他們有來一個意味深長的擁抱，但晨光老師還是頭也不回踏上歸途，令人不勝唏噓。

大地小學師生最後合照。（電視畫面）

李白送別晨光老師。（電視畫面）

擁抱意味深長。（電視畫面）

晨光老師頭也不回。（電視畫面）

李白非常Sad。（電視畫面）