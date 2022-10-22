美麗戰場︱反骨琪蔣家旻躍升「點擊琪」　迷姦戲精華直迫62萬點擊

無綫55周年台慶劇《美麗戰場》下周進入結局周，劇集自播出後引起了不少迴響，除了劇中演員蔣家旻、楊卓娜、樊亦敏、林盛斌、李成昌、丁子朗、關嘉敏等表現亮眼，劇中重要情節包括「反骨琪」 (蔣家旻飾) 一晚連食兩巴更是大快人心。「反骨琪」撥走救命藥丸致勝哥（杜燕歌飾）失救、林小美（陳曉華飾）慘遭渣男裕進背叛兼連環摑、最後她自己惡有惡報被威爺性侵等亦成功惹起熱討。由於反應熱烈，該劇首播當日已以20,000搜尋佳績登上Google Trend榜首，昨日「反骨琪」蔣家旻亦憑遭性侵戲再度勇奪Google Trend第一名。

第2集精華最新點擊數字截圖（截至今早九點半）

《美麗戰場》的迴響亦反映在多項數據上，在過去三個星期已播出15集，無綫前後發布了30段每集精華及加長版精華影片（截至今早九點半，不計算花絮片），單是計官方臉書，相關點擊總次數已衝破433萬，以「反骨琪」為主角的第2集精華 —「害人不倦」，累積點擊次數逾57.7萬，之前一直高踞點擊次數榜首；但隨著以「反骨琪」害人終害己慘遭性侵為主題的第14集精華 —「慘遭迷姦」誕生，榜首位置才再有變動，14集精華片段截至今早9點半已衝破61.5萬，「反骨琪」自己打低自己成為劇集新任「點擊王」。

第14集精華成為最新點擊片王（截至今早九點半）

昨晚一集焦點落回一言Sir（陳山聰飾）及家寶（陳瀅飾）身上。盛傳結局周將終極黑化的家寶，昨晚依然表現善良，反觀其經理人一言卻性情大變，向來對家寶疼愛有加的他因為一件小事大暴走，當眾發脾氣之餘，又在褓母車上呼喝家寶。在下集預告中可見，一言更因家寶與富家子龐振宇（方力申飾）戀情曝光再度跳掣，二人關係愈趨緊張。對於一言忽然轉性網民大感好奇，紛紛揣測背後原因，懷疑他對家寶因愛成恨之餘，更有網民直指一言應藏有不可告人的秘密…

一言尋晚一集性情大變，由溫柔化境金句王，變成躁狂控制狂，搞到網民滿腦疑問。

談到一言Sir，山聰受訪時透露是他之前從未演過的角色，笑指有因為想更進入狀態而刻意回憶昔日與金牌經理人Paco喝酒聊天的日子：「我個角色有少少係向Paco致敬，雖然我拍嗰時唔係真飲（酒），但我都會盡量捉番一啲同Paco飲酒嘅感覺，希望Paco睇咗唔會嬲我。」山聰又透露結局周將會有一場極之精彩的高難度衝突戲：「係尾聲我同陳瀅關係破裂嘅戲，嗰場戲係兩部cam一take過，兩take就完成咗。葉導佢係咁將啲長對白畀晒我，同埋成日要我一take過演成場戲，但我Enjoy嘅。」

一言因為家寶同宇少傳緋聞大發雷霆，唔通真係因愛成恨？

至於陳瀅則獲讚古裝Look更好看，官方社交網釋出相關拍攝花絮，陳瀅不但十分適合古裝扮相，而且拍攝動作場面亦是有板有眼，更能一下子將腳抬得極高，好身手程度吸引在旁的葉念琛拍照留念。對於結局周，葉念琛透露繼續每集會有驚喜，不少角色的性格更會陸續出現驚人反轉位，並預告陳瀅與方力申的感情線將迎來高潮。