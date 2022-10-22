李佳芯否認係「圈中小富婆」　首次收首期計劃做業主：差唔多時機

李佳芯（Ali）今日（22/10）現身地產商宣傳活動，更獲客戶送贈20萬的首期，Ali開心表示：「一直認為首期要好辛苦儲，從來冇諗過有人送。」活動後，Ali接受《香港01》訪問時說是第一次收到別人送贈的首期，她亦有計劃做業主：「一直都想實行嘅事，之前會諗香港，因為個base喺香港，而家都係香港為主，始終事業同屋企都喺香港。近呢兩年多咗考慮海外，覺得冇衝突嘅，只要afford得到，我主要用嚟投資，有投資價值，有回報時，就可以多方面分散投資。」



Ali獲客戶送贈20萬首期。（陳芷穎攝）

活動間，主持稱呼Ali為「圈中小富婆」，她謙虛否認：「唔可以講投資小富婆，因為我都係好保守穩健，因為我覺得搵錢好辛苦。以前嘅我會儲埋好多錢，如果有個罐我會擺床下底啲人嚟嘅。但而家通脹，就發覺一定要投資，都會用一啲保守，回報好穩陣嘅投資，所以買樓一直係我首選。」Ali表示暫未有物業在手：「但我覺得差唔多係時機。」

Ali透露正修讀與情緒相關的課程，希望幫到自己又可以幫到人。（陳芷穎攝）

Ali早前自編自導自演的慈善短片《伴》獲得不少網民的讚賞，她說影片對自己來說很有意義，過程中亦學了很多：「當初冇諗過咁多崗位喺身，都係無心插柳，我覺得學咗好多嘢，我都想做更加多...由傾到拍，再到出街都一年時間，始終唔係商業，唔會要趕出街，慢慢做，適逢9月係腦退化月，就不如一次過出街啦。」

談到工作動向，Ali透露有可能1月會拍劇：「好初步傾，未有實質詳情。」鄭裕玲（Do姐）日前宣布離開效力多年的TVB並會作新發展，問到Ali會否想迎接新挑戰，她表示

：「每個藝人都會希望畀少少新鮮感，新嘅衝擊自己去refresh一下，我諗呢個都係普遍想做嘅嘢嚟。」她透露現時想挑戰舞台劇和電影：「都係少接觸同未接觸過嘅範疇，都會想知道，相信係另一個世界同另一樣嘢嚟。」

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