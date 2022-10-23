「熊仔頭」嘉盈自爆性感示人背後原因　「覺得自己好Cheap」

「熊仔頭」FHProductionHK成員王嘉盈（Kaying）因甜美外貌及姣好身材而受到網民關注，近日因參加ViuTV配對真人騷《姊妹們的國際市場》曝光率大大增加，不過嘉盈在節目因性感的打扮以及金句引起熱議，令她遭網民狠批：「一身市井味道」、「好吵」、「冇文化」等等，不過原來嘉盈就解釋自己的行為，以及曾經因此性感形象而感到自卑。

姊妹們的國際市場｜嘉盈指自己胸太大辣㷫網民 被嘲冇文化急道歉

嘉盈曾經表示所以男生都喜歡胸大的女生（節目截圖）

日前，YouTube頻道「FHProductionHK」上載一條以嘉盈作為主角的影片，好讓網民更加了解她，當中「熊仔頭」就講到嘉盈在幕前最痛的一件事，就是被指上不到大台面，嘉盈聞言後表情馬上僵硬，「熊仔頭」馬上補充說道：「你每次一講（呢啲）成個人嘅Energy（能量）就低返好多。」雖然嘉盈強顏歡笑否應，不過隨後表示：「我認啊，好似好高級嘅Event（活動），你冇可能會有個咁市井嘅人係度，（我）覺得自己係軟硬件方面都收嘢囉，Sorry係瀨嘢，收嘢係監躉用語。」隨後嘉盈指自己有上述的想法源於自己形象性感，公屋出身又沒有讀過大學而導致。

嘉盈曾經因為自己的背景而感到自卑。（YouTube/@「FHProduction」）

隨後嘉盈憶起曾經因為形象性感，而導致不愉快的事：「當時我拍廣告，我係第一次開口話『呢一個廣告可唔可以唔出』，我差啲喊出嚟，我睇過劇本，本身寫得好地地，你都知一個cam（鏡頭）擺到好遠，但係可以zoom（放大）近，最後出嚟個result（效果）就係不停影我嘅事業線，所有嘅配樂同節奏我真係覺得我自己好似⋯⋯」熊仔頭補充說：「好似雞。」為此嘉盈非常傷心，又言：「覺得自己好cheap之外，有樣嘢好唔開心就係原來你俾錢我買廣告，我個價值就係喺呢度，原來你係為咗我呢對嘢呀，其實我可以唔使呢對嘢，都可以畀到好好嘅Drama效果。」

嘉盈認為自己的優點不是只有性感。（YouTube/@「FHProduction」）

不過嘉盈認為自己遇到上述事情都是咎由自取，歸咎於出道初期喜歡以性感形象示人，被熊仔頭問到是否打算用造型博取版面時，嘉盈表示：「最根本嘅問題係我嗰陣好冇自信，冇乜優點，後來多人識咗，喺條街登下登下，觀眾認到我係好尷尬，而家私底下唔係拍攝嘅情況出街，我會着晒褸，同埋我發現咗香港好少女仔着得咁性感。」不過嘉盈認為現時已經不如以往性感，因為她發現自己除了性感以外，還有其他價值。

嘉盈當時在街上希望以性感形象，力壓其他女生。（YouTube/@「FHProduction」）

雖然最近嘉盈因為節目《姊妹們的國際市場》而遭到不少網民批評，但「熊仔頭」大讚對方表現好，無論在幕前還是幕後都算多人喜歡，而嘉盈認為自己收到合作商的錢，就一定會保證作品的質素，又言：「唔係話條片一定好好睇，你要我做到張曼玉咁嘅演技一定唔得，但我作為一個YouTuber會盡力。」隨後嘉盈自知遭網民討厭：「現實世界有一班人睇我唔起、睇我唔到、討厭我嘅人都有。」但因為好勝心強，又不是一個心地善良的人，因此她直言：「我淨係知道我有一日要威度你上網就會見到我。我一定要做到你覺得我得為止。」

「熊仔頭」嘉盈現身小薯茄訴說胸大的煩惱：衣食住行都好唔方便