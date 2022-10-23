維港泳2022｜朱鑑然17分12秒完成　下年想古生參加︰著戰甲飛過去

維港渡海泳今日（23日）早上舉行，今年名額維持1,500人，賽事分為「競賽組」和「優悠組」，前香港游泳代表隊朱鑑然（Kevin）今年首度參賽，於競賽組賽事中以17分12秒04過終點，排第二十二，Kevin都覺相當滿意。

朱鑑然以17分12秒04完成賽事，排第二十二。同場男子組冠軍時間為為14分25秒6。（許育民 攝）

「游到中段想放棄，因為起初競爭好激烈，要係咁爆住游，所以游到中段好攰，身體積聚太多乳酸個人都已經僵晒，中段都轉下游蛙式。不過我都好享受過程，尤其可以同人講我今朝游水過海呀！威到冇朋友。」

為準備賽事，朱鑑然都專程加操。（許育民 攝）

為準備今次賽事，Kevin專程游多幾次海灘作為練習，「始終一次過游1000米同每50米轉一次身，部署完全不同。」問到下年會否再參加，Kevin都心郁郁︰「如果時間許可下年都會再參加，不過都會好好考慮係咪轉去游優悠組，可以Chill啲，競賽組要準備再多啲，我想輕鬆地游，可以在海中望住維港游水，感受好特別，剛才都想再望多陣，但唔可以，逼住游快啲。」

朱鑑然都想下年邀古生参加，最好著埋《明日戰記》套甲飛過去面。（電影公司提供）

問到下年如果要拉三個朋友參加，會邊三個？「胡子彤、吳肇軒、林家熙（Locker），有咩玩都係搵呢三個。」古生（古天樂）呢？「黐線，畀《明日戰記》套甲佢，唔使游啦，飛過去就得！」