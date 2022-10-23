開心無敵獎門人｜高海寧爆衫上陣　被黎諾懿成個抱起動作意識大膽

無綫節目《開心無敵獎門人》今晚播出的一集繼續有「獎門人」曾志偉，帶領五位「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、程浩駿以及吳嘉儀擔任主持。今集嘉賓陣容有「高Ling條長隊」，包括高海寧（高Ling）、李佳芯（Ali）、黎諾懿、糖妹（黃山怡）及關曜儁（Leo），以及「東張西望隊」的林溥來（Patrick Sir）、區永權（Albert）、游莨維（一蚊Joe）、吳幸美及陳懿德（Rachel）。

今集陣容。

事前受訪自嘲轉數慢的高Ling原來好古惑，除了於「開心無敵拍蛋蛋」環節中「偷雞」拍打Patrick Sir頭部外，玩「開心無敵拍拍拍」時又出陰招分散Rachel注意力，結果受害者Rachel遭獎門人寸「人蠢冇藥醫」之餘，又遭同隊Albert大派檸檬。雖然干擾策略成功，但之後高Ling被一蚊Joe篤爆走數要補食辣辣壽司，豈料高Ling再度賴皮玩撒嬌，向程浩駿餵食沾滿Wasabi的壽司飯，忽然幸福降臨的程浩駿即乖乖張開口就範，激到獎門人發火：「你唔使返嚟喇！」場面搞笑。

獲女神高Ling餵食辣辣壽司的程浩駿一臉幸福。

早前於J2節目《仨心友行3》中自認唔識嗲男友的Ali，在「開心無敵爆大波」環節被逼挑戰弱項，題目是「講10句嗲男人的說話」，此時本集古惑MVP高Ling即教Ali以獎門人作假想對象，識做的Ali秒轉娃娃音連環大讚獎門人：「好靚仔」、「你好叻呀」、「好勁呀」，可惜後勁不繼，最終更被大波波嚇到暴走。諾懿則在大波波壓力下引發爆料潛能，他唱完高Ling有好多樓揸手，又揭Ali又窮又冇人要，場面爆笑。及後的「開心無敵彈遮遮」環節，首次安排全部嘉賓無雨衣上陣，實行“Let’s Get Wet”，結果淋到糖妹慘叫：「底褲都濕埋。」諾懿更白Tee變See-through，性感透點引全場起鬨，更獲獎門人抵死賜封為BLACKPINK。

啃完辣辣壽司眼泛淚光的Ali，爆笑說出電影《喜劇之王》經典對白：「我係真心架！」

今集「開心無敵呼拉圈」派出兩隊高妹，有高Ling＋諾懿 VS 吳幸美＋Patrick Sir，落足力玩的高Ling索性脫掉外套應戰，至於吳幸美一出場就被獎門人挖苦好鬼重又笨拙，結果Patrick Sir一抱上手即表情管理失控，忍唔住「嘩」了一聲，狀甚痛苦。