曾寶儀主持《金鐘獎》全無冷場　獲台灣網民一致好評：最強主持

曾志偉女兒曾寶儀多年來一直留在台灣演藝圈發展，現年49歲的她如今已成為台灣最具代表性的主持人之一，早前她擔大旗擔任台灣《第57屆金鐘獎》主持人，憑着出色的口才和非凡的演技帶領全場氣氛掌聲如雷，獲台灣網民一致大讚其主持功力極佳，全無冷場引起熱烈討論。



曾寶儀日前擔任《第57屆金鐘獎》主持人。（YouTube：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards）

曾寶儀和爸爸曾志偉父女感情好好。（視覺中國）

曾寶儀在開場影片中與網紅阿翰反串五套劇的角色，除了有扮演《華燈初上》中林心如飾演的「蘿絲」一角之外，就連扮孕婦或講台語對白都難她不倒，七情上面的演技大受全場演員們的拍手支持，而該段開場片段放上YouTube不足一天已得到過百萬點擊，深受網民喜愛。

曾寶儀在開場影片中反串扮林心如。（YouTube：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards）

演技精湛。（YouTube：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards）

孕婦都難不倒她。（YouTube：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards）

除此之外，曾寶儀在台上的演講亦成功抓住台下一片觀眾的歡心，獨自開場的她在台上感性表示很多演員都在這一年找到自己的「人生角色」，又稱一班為了台灣影視努力的演員在頒獎典禮上開心地笑、感動地哭就像一個見證住奇蹟的時刻，她更為多年默默耕耘的演員發生，表示「只要是好演員就沒有小角色」，大方得體的言論得到現場以激烈掌聲回應，更深深令電視機前的觀眾受到感動，在網上引起一片好評：「很用心的主持人」、「曾寶儀主持很自然不冷場」、「態度誠懇，談吐得體，有內容有深度」、「以後可以再請她主持」、「講話有條有理，完全不失幽默，又具有主持的功力」、「有質感又不失幽默優雅」、「氣質、內涵、深度、優雅、幽默、質感、游刃有餘」、「金鐘最強主持」。

台灣網民力讚曾寶儀是「金鐘最強主持」。（YouTube：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards）

點擊觀看更多曾寶儀的照片：