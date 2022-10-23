杜德偉粉絲機智避過騙徒取得個人資料　全因睇得多東張西望？

今日（23日）的《東張西望》講到藝人杜德偉被騙徒使用其名稱在社交平台開設假帳號，再使用其帳號向粉絲進行欺騙，而聰明的粉絲從與假帳號的杜德偉對話中找到細節智破是假杜德偉。

《東張西望》講到藝人杜德偉被騙徒使用其名稱在社交平台開設假帳號 (節目截圖)

粉絲張小姐有天從社交平台看到杜德偉的帳號，對他的發文接連按讚，從中就被假杜德偉看中，翌日立即私信張小姐打招呼，與張小姐展開連串的對話。假杜德偉要求張小姐轉用電郵與他對話，張小姐聽從假杜德偉之說，用電郵與他聯繫，假杜德偉每天都會與張小姐聊天，更會問她正在做什麼來減低張小姐的懷疑。張小姐指回覆假杜德偉「一句起兩句止」後：「之後佢有少少嬲，話我自己係好忙嘅歌星，每一天都用好多時間同fans溝通，你咁樣答我呢好似無誠意喎！」

粉絲張小姐有天從社交平台看到杜德偉的帳號，對他的發文接連按讚 (節目截圖)

其後張小姐見假杜德偉使用的交字有點怪，加上文法上有錯誤，與及平日香港人所說的廣東話都是屬於比較直接，所以起疑。而令到張小姐覺得最奇怪的是假杜德偉對她說已經與太太離婚，太太要分他50萬的「身家」，張小姐認為一個出道多年的明星，整份身家不會只有100萬，因為這個開端才可以繼續假杜德偉的騙局，假杜德偉想向張小姐套取個人資料，假意地說有郵包要寄給她，借此取得張小姐的資料，張小姐覺得不對路便沒有再回覆假杜德偉。

張小姐見假杜德偉使用的交字有點怪 (節目截圖)

+ 2

杜德偉知道有人開設假帳號後立即澄清自己只有一個帳號，而張小姐接受《東張西望》訪問時指幸好有《東張西望》平日報道這些騙案，自己才沒有被騙到，同時亦希望大家不要上當。

杜德偉知道有人開設假帳號後立即澄清自己只有一個帳號 (節目截圖)