《美麗戰場》蔣家旻被姦戲令收視再升1.6 連續三周收視上升

《美麗戰場》劇情狗血，越多人鬧收視越好。

（2022 年 10月 24 日）翡翠台上周（10月17 日至 23日）黃金時段劇集全線上升，收視超逾20點。根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，《愛·回家之開心速遞》成為高收視領頭羊，跨平台直播收視最高24.2點（157萬觀眾），接住的是首周播出、林敏驄、江美儀主演的台慶劇《下流上車族》，最高收視23.9點（155萬觀衆），勁升4.1點，增加超過27萬觀眾收看。另一部台慶劇 《美麗戰場》劇情亦進入白熱化。隨着「反骨琪」蔣家旻被李成昌強姦一幕成為話題，刺激收視最高達20.7點（134萬觀眾），上升1.6點。緊接播出的台慶綜藝節目《答得快 好世界》同《全城一叮》.，最高收視分別為16.2點（105萬觀眾）及14.8點（96萬觀眾）。至於《東張西望》收視持續強勁，最高收視25.4點（165萬觀眾），升0.3點，繼續成為上周收視冠軍。

《下流上車族》首周收視最高23.9點

周六特備節目《星光熠熠耀保良》，最高收視17.2點（112萬觀眾）。昨晚（23日）《開心無敵獎門人》最高收視24.4點（159萬觀眾），上升0.8點。緊接的有李思捷主持的《思家大戰》最高收視21.5點（140萬觀眾）同《我們的主題曲》，最高收視15.5點（101萬觀眾）。

值得一提的是《美麗戰場》首周收視18.7、第二周19.1、到第三周20.7，與首周相比升了2.6，隨著劇情更加狗血，有力向22點進發，當然本周面對ViuTV《季前賽》挑戰，會有不少壓力。