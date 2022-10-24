香港人在北京｜陳展鵬同吳若希演夫妻　笑稱新鮮感多過尷尬

無綫新劇《香港人在北京》今日（24/10）舉行煞科宴，劇中演員 陳展鵬、洪永城、戴祖儀、蔡潔和傅嘉莉，以及監製鍾澍佳，台前幕後齊集慶祝拍攝完畢。陳展鵬接受《香港01》訪問時，大讚從此行歷時三個月的拍攝工作獲益良多。



陳展鵬拍攝完《香港人在北京》返港。（梁碧玲攝）

陳展鵬：「有幾何可以一腳踢喺間酒店咁長時間，除咗拍攝又可以同小朋友出雙入對，又可以帶小朋友出埠，我諗每個家長都希望可以帶小朋友去唔同世界，見識吓，讀萬卷書不如行萬里路。」他表示，此行是寓工作於娛樂，拍喜劇時開心歡樂，又可以帶小朋友出trip，比起在香港時見得更多。

陳展鵬和吳若希於劇中飾演夫妻。（梁碧玲攝）

他續說，在疫情橫行的時期，能夠出埠拍攝實景也是十分難得的機會。他說：「唔係話唔好，但係呢三年喺個廠入面，相信編劇編審（諗劇本）都辛苦。有好有唔好啦，香港拍劇始終舒服啲，因為拍完可以返屋企，有咩事有醫生、朋友幫手，今次我哋拍時裝劇，通常喺內地大城市拍，情況都好好多。最驚去啲山卡罅地方，不過掉返轉頭嗰啲地方又會靚啲，有好有唔好。」

《香港人在北京》劇組煞科宴。（梁碧玲攝）

陳展鵬說，今次《香港人在北京》讓他與很多演員合作，除了內地演員外，還有吳若希、戴祖儀等也是首次合作，感覺新鮮又有火花。陳展鵬和吳若希飾演夫妻會不會尷尬？他回答：「掉返轉咁講，其實反而係經驗多咗，大家生活上都會唔同經驗，喺夫妻之道上面，呢個組合都幾OK。我覺得大嫂呢個角色對吳若希嚟講幾有新鮮感。」