香港人在北京｜洪永城返內地拍劇大開眼界：一盞燈會有15個人去搬

無綫（TVB）新劇《香港人在北京》拍攝完畢返港後，台前幕後 陳展鵬、洪永城、戴祖儀、蔡潔等人出席今晚（24/10）的煞科宴。洪永城接受《香港01》訪問時，說：「最開心係我哋變成咗一家人，導演選角都選得好好，因為今次我哋用輕喜劇方法講香港人上到北京嘅經歷，其實冇人諗到吳若希同埋吳業坤做喜劇可以做得咁好。」



洪永城參演《香港人在北京》。（梁碧玲攝）

談到內地拍攝的經驗，其中一點最令洪永城感覺最深的是，內地團隊擁有十分多工作人員。他說：「譬如一盞燈會有15個人去搬，拍攝有好多部機，每一部機背後又有10個人，一場戲可能成場有過百人，簡單給拍一個踩單車嘅shot，你發現點解咁多人喺度嘅？人多係一個分別啦。」

洪永城到內地工作，直言拍攝場地「人好多」。（梁碧玲攝）

真係人多好辦事。（截圖）

真係人多好辦事。（截圖）

他續說，內地人多好辦事，工作起來也十分爽快。除此之外，他還記得有一次，有一個內地拍攝背脊shot時，雖然鏡頭沒有影到他的正面，但他竟然十分入戲地流淚，專業的態度令洪永城大開眼界。

洪永城表示內地演員十分敬業。（梁碧玲攝）

洪永城抱即喊到踢晒腳 （梁諾妍IG）

有趣的是，洪永城離港三個月後回家，囡囡竟然已認不到他。他說：「我返到去抱佢，佢見到我就好驚訝，我想捉佢隻手，佢又縮開，跟住佢又喊，佢喊我心裡又跟住喊。冇辦法，跟住就用返兩日時間陪佢，陪瞓陪沖涼，陪飲陪食陪玩，換片去公園玩鞦韆，乜都做晒。呢兩三月老婆好辛苦，所以我哋約法三章就我負責返，佢可以放鬆啲。」