美麗戰場｜陳瀅演技大爆發 喊到鼻涕流出、額頭青筋暴現

今集（16集）劇情一開頭就情感大爆發，陳瀅唯一的親人嫲嫲在醫院死去，剛見完最後一面的她傷心欲絕到需要兩位好姊妹攙扶，在外等候的方力申介紹了兩位從事殯儀行業的友人給陳瀅，幫忙打理嫲嫲的身後事。突然，陳瀅經理人收到消息在醫院外有記者得知陳瀅與方力申一同出現醫院，正當安排好秘道離開時，方力申卻提出正門擋記者，讓陳瀅方便離開。這一幕，不只顯示陳瀅對方力申有所改觀，更增添不少好感，為他們的感情線埋下伏筆！



點擊睇陳瀅演技大爆發



+ 10

而今集《美麗戰場》最大亮點，一定是陳瀅這場失去嫲嫲的戲分，劇集自播出以來，陳瀅演技一直被網友批評，但今集這場喊戲，相信會為她挽回不少分數，這場失去至親的場口，陳瀅演得非常到位，令觀眾感受到失去至親的傷痛。

【方力申借死去阿媽過橋 向陳瀅表白得米】

而劇情之後的發展，就開始鋪排陳瀅將會嫁入豪門的前戲，方力申以阿媽生日為由，想邀請陳瀅到家吃生日飯，而陳瀅為報答醫院一事便答應。但事情發展當然不簡單，陳瀅向方力申家人都打完招呼後，卻發現「生日」主角不在，便好奇問為何伯母生日但就還未出事時，發現眾人面色不對勁！原來方力申的媽媽早已離逝，生日亦只是方力申想陳瀅出席飯局的藉口，而陳瀅得知後更尷尬到想即時離開現場，但被方力申力攔截留下。飯後姜大偉與方力申攤牌，姜表示不但在飯局偏心朱晨麗，更表明陳瀅攀爬不起龐家，揚言不會接受她，結果引起方力申極度不滿，更指責他是殺害母親的兇手！最後怒氣匆匆拖走陳瀅。

方力申帶陳瀅到郊外傾心，更向她大爆家中收埋多年的秘密，他向陳瀅說出母親死後在書房偷聽到父親的可疑對話，直指姜大偉就是殺害母親的人 ！盡訴心事後，方力申感性地向陳瀅表白，直接說出自己喜歡上她，想要一個照顧她的機會，而陳瀅卻無拒絕，更一口答應！不知道是被方力申的殷勤打動還是變得有野心，想藉此攀附有錢人嫁入豪門。

+ 5

【家明回流幽會陳曉華 為女方煮「女朋友餐蛋麵」】

另外，其中一幕講到家明悄悄地從加拿大回港，得知陳瀅嫲嫲過世亦有心送上花牌，但就未有告知及聯絡陳瀅，反而是聯絡她的好姊妹陳曉華，更向女方提出食他只會煮給女朋友吃的餐蛋麵！不知道是否暗示家明對陳曉華有意思，萌生第二條感情線故事！