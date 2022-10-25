丁子朗與陳凱琳暢談性的禁忌　自爆曾叫女仔睇私處

近日在《美麗戰場》飾演渣男的丁子朗（Karl），被網友讚演得好。（IG：@karl_ting）

近日在《美麗戰場》飾演渣男的丁子朗（Karl），近日與王嫿嫿（Anna）及徐肇平擔任由陳凱琳（Grace）監製及主持的《Love Matters with Grace》嘉賓，暢談性的禁忌，丁子朗更自爆曾叫異性睇佢私處！

陳凱琳與嘉賓丁子朗、王嫿嫿及徐肇平於電車上暢談與性有關的禁忌，包括家庭、學校的性教育情況，以及自身、社會對性話題的接受程度。

Grace與嘉賓丁子朗、王嫿嫿及徐肇平於電車上暢談與性有關的禁忌，包括家庭、學校的性教育情況，以及自身、社會對性話題的接受程度。Anna分享在加拿大讀書時，學校在學生10歲時便開始提供性教育；徐肇平亦認為小孩在10至15歲就可以開始學習性教育，而安全性行為是首要課題；Karl則憶述自己上幼稚園時，曾向一位女孩提出要否看他的私處，最後被他媽媽罵了一頓。此外，三位嘉賓一致表示家人從沒對自己進行過性教育，Grace透露老公鄭嘉穎說過會對兩個兒子進行性教育，因為他認為父母有責任教導子女關於性方面的知識。

丁子朗指自己上幼稚園時，曾向一位女孩提出要否看他的私處。

在「Memory Lane」環節中，Karl認為跟朋友談及性生活的話題是合適、舒服的，並大爆曾有位女性朋友給他打電話傾訴，該友人擔心自己會因不安全的性行為而染上性病。另外，Grace認為作為一個公眾人物，是有責任教育大眾性愛只是一個正常不過的話題，但另一方面亦會擔心父母的看法。Karl表示希望是由家人和老師教導性教育，而不是靠自己去學，因為從外界例如色情片等，所接收到的性知識不一定正確。

丁子朗爆曾有位女性朋友給他打電話傾訴，該友人擔心自己會因不安全的性行為而染上性病。

隨後，Grace與嘉賓大玩「Spin the Bottle」遊戲，挑戰「Truth or Dare」，三位嘉賓都轉到與性愛有關的問題，當中有人選擇逃避，寧願接受懲罰！最後，Grace問及嘉賓們第一次說「我愛你」的對象是誰，Karl毫不猶豫回答是媽媽，徐肇平坦言是他的第一個女朋友Lisa。