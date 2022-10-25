炎明熹4個月穩袋7位數做圈中小富婆　私下貼地歎大牌檔讚有人情味

現年17歲的炎明熹（Gigi）作為《聲夢傳奇》三料冠軍，早前參演了由無綫（TVB）與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》後人氣爆升，甚至有報道指出Gigi接演《聲生不息》令她在短短4個月已穩袋7位數字酬金，更表示希望可以完成購買10層樓的宏願。雖然Gigi作為圈中小富婆，但是本人就非常貼地，更到大牌檔歎美食。

炎明熹成吸金小天后4個月穩袋過百萬 望18歲首置目標買夠十層樓

炎明熹年紀輕輕已經是圈中小富婆！（影片截圖）

Gigi昨日（24/10）在Instagram上載多張照片，當中又上載一篇以「大排（牌）檔記」為題的長文，當中她表示：「今晚去了大排（牌）檔食飯，不論在之前看的電影還是最近教的課本中，不約而同都出現了它，期待了很久終於來到並想捉緊它的尾巴……因為這是香港的特色。」Gigi分享這次的大牌檔體驗令她開心又激動，就算自己不喜歡拍照，但亦忍不住拿手機快拍了幾張。

Gigi表示這次歎大牌檔好開心。（IG/@yiminghay）

隨後Gigi又分享了食飯時的經歷：「每次上菜都有不同伙計會和我們嘮嗑，在大家差不多吃完的時候，有個小朋友從遠處跑來送了碟蛋糕給幫我們上菜的伙計，他一臉驚喜並對小朋友說『有得食梗係食咗先啦！』小朋友已經漸漸跑遠哈哈哈，所以真的想說三個字，人情味。」帖文出街後不少網民都同意Gigi的觀點，認為大牌檔確實場面人情味道，有讚Gigi好貼地！

Gigi同網民分享自己拍攝的照片。（IG/@yiminghay）

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