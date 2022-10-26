叱咤頒獎禮︱林家謙鄭欣宜拎硬男女金？　統計熱門歌手冠軍歌數量

香港樂壇年度盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》於每年的元旦日舉行，據知記者會將於下星期二（1/11）在昂坪舉行，屆時將會有過百名歌手獲邀出席，亦是MIRROR自紅館演唱會事故後，首次齊人現身活動。每年的頒獎禮舉行前，總會有疑似賽果流出，今日（25/10）就有報道率先爆唱作歌手林家謙將首奪男歌手金獎，而鄭欣宜則以大比數拋離其他對手，冧莊奪女歌手金獎。要知道賽果預測是否準確，歌手於903的派台歌成績亦是參考指標之一，立即統計各男、女歌手熱門人物，截至目前為止的冠軍歌數量。



有報道指林家謙將首奪男歌手金獎。（IG圖片）

首先是被預測奪男歌手金獎的林家謙，截至目前為止已經有六首派台歌，其中三首包括《在空中的這一秒》、《某種老朋友》及《夏之風物詩》更是冠軍歌。至於男歌手銀獎和銅獎，估計是姜濤和馮允謙之爭。姜濤目前有四首派台歌，當中有兩首冠軍歌包括《鏡中鏡》和《作品的說話》，而馮允謙暫時同樣有四首派台歌，兩首冠軍歌包括《報復式浪漫》和《Freakin' Nightmare》，二人勢均力敵。而陳卓賢（Ian）的三首派台歌中就有兩首冠軍歌《留一天與你喘息》和《Distance》，去年的男歌手金獎張敬軒則只派了一首兼成為冠軍歌的《賽勒斯的愛》，上年的新人王張天賦（MC）雖然密密出歌，但只有《小心地滑》一首冠軍歌，相信爭入三甲無望。

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而女歌手方面，鄭欣宜的三首派台歌《豐乳肥臀》、《我地》及《Glitterfalls》都是冠軍歌，看來女歌手金獎志在必得，而其他女歌手包括謝安琪、衛蘭、陳蕾和泳兒的競爭頗為激烈。謝安琪目前為止有兩首冠軍歌《團圓說》和《憶年》、陳蕾兩首冠軍歌《世界與你無關》和《下流社會》，衛蘭一首冠軍歌《Little Miss Janice》，而泳兒同樣有一首冠軍歌《早上37.2度》。不過距離《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》尚有兩個多月，一切預測依然有變數。

鄭欣宜的三首派台歌都是冠軍歌，看來女歌手金獎志在必得。（IG圖片）

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