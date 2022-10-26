下流上車族｜林景程演衰仔被鬧爆　現實母親早逝未能盡孝感可惜

現年38歲的林景程喺劇集《下流上車族》裏將「衰仔」呢個角色演得淋灕盡致，寧願「要狗唔要媽」嘅行為仲比網民鬧爆。將媽媽留喺香港，自己就想帶埋隻狗移民日本，呢種咁不考嘅行為連林景程直言做唔出，而且林景程母親早已因病逝世，連孝順媽媽的機會都沒有了：「我媽媽就走咗，我都好想孝順佢，私底下完全做唔出拋棄媽媽行為，完全喺做唔出（媽媽幾時離開你？） 08年，都十幾年啦，因為病痛而離開咗。」不過佢都好感恩喺套劇裏面演「啊仔」嘅角色，直言可以從角色身上搵番媽媽仲喺身邊嘅感覺。

林景程母親早已因病逝世，連孝順媽媽的機會都沒有了（陳順禎攝）

林景程參加《超級巨聲》入行成為藝人，他同時身兼「物理治療師」，要喺兩種身份之間遊走，時間分配上當然會辛苦啲，但勝在做緊自己鍾意嘅嘢：「當然可能會攰少少，兩邊兼顧總要有啲付出。」林景程不單工作認真，對特感情亦相當認真，先是同圈外女友結束12年愛情長跑步入婚姻，近來更有生小朋友嘅打算，透露目前正在同太太籌備中：「其實計劃緊嘅，咁都努力緊嘅，但喺都係等緊個天比我（同太太晚晚做人？）有嘅，有計劃性咁去做（已經準備好成為一個爸爸？）我已經ready好生個小朋友，我都有個計劃大概去點樣照顧小朋友。」