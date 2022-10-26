季前賽．專訪︱葛綽瑤爆與姜濤有親密戲：我做緊演員要做嘅嘢啫！

ViuTV原創劇《季前賽》除了有MIRROR四大男神姜濤、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）和Stanley（邱士縉）擔綱演出，亦有ERROR人氣王193（郭嘉駿）和肥仔（梁業），以及好戲之人張繼聰助陣，一眾熱血男兒更在籃球場上揮灑汗水，剛陽味滿到瀉！演員陣容只得仔？非也，主角們的「痴漢籃球隊」除了一班人氣靚仔，還有萬綠叢中一點紅的葛綽瑤（Yoyo）。Yoyo在戲中飾演會計系四年級大學生兼籃球隊軍醫「河馬」何瑪莉，喜歡姜濤飾演的「阿孝」高家孝，作為觀眾，當然最關心兩人是否有親密戲份，Yoyo接受《香港01》專訪時便指他們只有「BB級」的親密場面：「大家都唔使擔心！（驚唔驚姜糖嬲？）如果要嬲一個同場都可以嬲啦，要睇大家點樣睇件事，同埋都係角色、劇情需要，我都係做緊演員要做嘅嘢啫！」

葛綽瑤（Yoyo）接受《香港01》專訪分享拍攝《季前賽》點滴以及正式入行數個月的感受。（陳順禎攝）

Yoyo在劇中非常喜歡姜濤。（劇照）

時日太快，轉眼間已經離Yoyo首次亮相《全民造星IV》有足足一年時間，笑指已經還是「超級新」的她便指一切還像昨日發生：「好多嘢都要時間適應，特別係啱啱開始拍劇嘅時候，長期處於好緊張嘅狀態，好記得導演（袁劍偉）提番我做番平時自己就OK。（之後拍《那年盛夏 我們綻放如花》得心應手好多？）都唔係，都係好緊張，因為兩個角色好唔同，所以我仲係嘗試狀態裏面。（會唔會緊張到口窒窒？）我反而係不論係做主持定演戲，都會講得好急，因為實在太緊張，之後先知道要慢慢嚟，人哋先知你講緊乜。」在《季前賽》中，Yoyo與MIRROR、ERROR有大量對手戲，可有向一班師兄偷師？她坦言在Stanley身上學習了不少：「佢每套劇都準備得好充足，佢個優點係每一套劇你都會記得佢個角色名，而唔係只係見到Stanley，作為一個演員係好值得學習，觀眾會讚『好鍾意睇你邊邊個角色』，好想可以做到咁。」

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Yoyo在《全民造星IV》總決賽中排第16位，成績肯定不算最好，而她最後亦無緣加入女團COLLAR，她在訪問中剖白當時心情：「收到個Message話我冇份入團時，坦白講，心情係有少少失望嘅，雖然之前一直都覺得自己處於淘汰邊緣，但畢竟都走到最後，所以……不過一切都係好似首歌咁，『相信一切是最好的安排』，順其自然，而家我都搵到一條覺得好舒服、好鍾意嘅路。」由參賽到現在，都有不少聲音指Yoyo「得個殼」、「花瓶」，問她會否介意時，她說：「我多謝佢哋咁樣講，但係我覺得自己又未靚到『花瓶』咁，我有時照鏡仲會覺得自己好醜樣呀！」

Yoyo參加《全民造星IV》時，已經不時被指是「花瓶」和「魔音」。（Instagram/@yoyo_kot）

而除了「花瓶」之外，「魔音」亦是對於Yoyo的另一大批評，她坦言自己確實唱歌時表現時好時壞：「某啲表演我都覺得自己幾『魔音』，但唔係每個表演都係超級『魔音』，我覺得呢樣嘢可以透過練習改變！（畀人笑傷唔傷心？）我覺得同我心理狀態有關，太緊張喇，好容易就會各方面都做得唔好，所以之後我都有個成長，就係做每件事都唔可以緊張，可能我練得好多次，次次都唱得好，但就係咁最後唱得唔好，如果有機會，我都想話畀大家聽，其實我都OK嘅。」

Yoyo希望自己可以成為一名有感染力的藝人：「好似聰前輩（張繼聰）咁，好想可以好似佢咁有喜感，佢轉數快，掌握節目都好叻，好想學識！」

化妝：Choco Wu @chocowu_makeup

髮型：Terrence Chan @terrence_chann

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