安哥同學會｜炎明熹自認慳家有入冇出變小富婆：冇數過有幾多錢

炎明熹話唔知自己有幾多積蓄。(ig圖片 )

炎明熹年初時北上參演《聲生不息》，有傳酬金達7位數，令她瞬間成小富婆。近日她接受《安哥同學會》訪問時，被主持人指是小富婆時，她坦言自己數字並不敏感，財政部分全交由公司或家人處理：「平時都係食嘢、買文具、或者同學生日準備啲有心思嘅禮物，幾乎係有入冇出。屋企人話我係婆仔。（咁真係小富婆？）我又冇數過自己有幾多錢。」炎明熹表示入行後，生活未有太大改善，但確實感受到知名度有所增加，最近就連戴上cap帽都會被認出。

炎明熹表示內地參演令她獲益良多。（視頻截圖）

年僅17歲嘅佢，同時兼顧學業及工作，她表示幸好學校的老師、校長以同學都對她很好：「參加《聲夢》後係多咗人認識，但都係正常相處，有時功課唔知要做邊，佢哋都會一列咁send嚟話我知，好照顧我。同學亦都唔會話搵我簽名，不過而家有啲師妹會問，但我喺學校唔想做，最多放學之後，出到學校先幫佢哋簽。」

炎明熹表示小時候同父母分開生活係會唔捨得，而自己嘅成長環境就係一放假返內地，或者父母來港找她。（ig圖片）

早前炎明熹在內地參演《聲生不息》時，亦不忘zoom上課，對自己的學業十分緊張，她在節目中表示自己成績屬於中等，曾經試過拚命溫書後，考試成績不如理想。「所以時間上要分配好，想兩樣都兼顧到。不過我覺得工作後反而學習係進步咗，因為唔係縛想人哋feel到我因工作而怠慢，又唔想比老師覺得我因唱歌而唔顧學習，所以盡力去做。」節目中，主持人指炎明熹成《聲夢傳奇》的三料冠軍，簡直是光宗耀祖。炎明熹表示過去參加歌唱比賽旨在攞經驗而非奔著冠軍，所以十分驚訝自己能夠成三料冠軍。「我拎完之後嗰晚，父母家喺家庭通訊軟件上係咁發紅包，感受到大家係好開心。」