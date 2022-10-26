季前賽︱蔡穎恩伸腿挑逗Stanley　真人情路顛簸被老友撬牆腳？

ViuTV原創劇《季前賽》昨晚（26/10）播出第二集，其中一幕講述Stanley（邱士縉，飾張智良）與姜濤（飾高家孝）等人打贏「翰林大學籃球隊」B隊後，回家與老婆蔡穎恩（飾劉嘉莉）食宵夜，及後蔡穎恩聞到對方身上有汗味便「興致」大發，衝入房間換上波衫，兼伸出美腿挑逗老公入房「曳曳」，場面「少少鹹多多趣」。

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姜濤、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）和Stanley主演的ViuTV《季前賽》周一（24/10）首播。（Instagram/@viutv）

現年32歲的蔡穎恩出道多年，起初是「八模兵團」其中一位成員，與陳嘉寶和陳俞希等一同推出寫真集，及後愈來愈紅，參與過大量MV、廣告和電影演出，成為不少人心目中的女神。可是，2016年與舊公司JamCast約滿後，蔡穎恩事業頓變停滯不前，只能夠靠做KOL維持收入，直至上年加盟寰亞才扭轉事業運，參演電影《深宵閃避球》，以及劇集《三命》和《季前賽》。

蔡穎恩初入行時以少女模特兒身份亮相人前。（VCG）

蔡穎恩的情路亦經歷過高低跌宕，她曾經和樂隊Mr.鼓手Tom（杜志烜）拍拖，後來稱性格不合分手，但Tom好快被指與蔡穎恩當年好友何思諺（Leanne），兩人更被影到一同遊日，短短幾個月後還奉子成婚！雖然當年盛傳被好姊妹「撬牆腳」，但蔡穎恩仍然好大方送上祝福，她當時在社交網站上寫道：「真心送上我最大祝福，我們是很要好的朋友，所以也希望大家可以給予他們空間，不要再胡亂猜測了。我們早早就已經有溝通，因此希望大家可以讓事情都完結。謝謝。」正所謂「坎坷過後有艇搭」，蔡穎恩後來遇上了攝影師譚運佳，兩人拍拖八年後便於上年拉埋天窗，而婚禮當日老友陳嘉寶愛女更擔任花女，甜蜜又溫馨。

Tom和Leanne已經結婚十年。（Instagram/@tomto1225）

蔡穎恩上年下嫁攝影師譚運佳。（Instagram/@evelynchoii）