張國強憑內地網劇《東北插班生》爆紅　演書卷味老師派笑彈

有「金牌綠葉王」之稱的張國強（KK），向來演技備受認同，而且所演繹的角色亦宜古宜今、亦忠亦奸，無論在電視圈或是影壇都非常吃得開，近日KK與一眾內地新演員演出的搞笑校園網劇《東北插班生》，好評如潮，劇中的惹笑情節與輕鬆演繹，不僅成為內地網站熱門搜查，更在豆瓣獲得高達7.7評分，而當中飾演「鄭老師」一角的KK，更突圍而出成功爆紅。

張國強與一眾內地新演員演出的搞笑校園網劇《東北插班生》，好評如潮。

張國強在戲中桃李滿門。

張國強在戲中爆發書卷味。

在《東北插班生》中，KK所飾演的鄭老師，一身樸素長褂再配上細框眼鏡，手持折扇醉心研究學問，站在講台上教書育人，書卷味甚濃，成功塑造出觀眾心目中的「儒雅先生」形象，雖然劇中KK的戲份不多，但卻深得觀眾愛戴，其角色更令劇集增色不少，有內地網民更將KK於97年《天龍八部》飾演的經典角色「慕容復」與今次角色相提並論，亦有網民大讚KK愈老愈型、無論忠角奸角都應付自如等，KK憑「鄭老師」角色在內地大熱，難怪早前他在抖音放上「鄭老師」的短片，一條片已有500萬點擊及8萬多個Like，極受歡迎。

張國強憑「鄭老師」角色在內地大熱。

其實現年65歲的KK，入行愈40載，是無綫兒童節目《430穿梭機》第一代主持，參演過過百套劇集拍攝，亦塑造不少令人深刻角色，當中除了《天龍八部》中奸狠非常的「慕容復」外，還有《宮心計》中「萬將軍》、《反黑路人甲》中大反派「歐建德」等。