仔仔棄英國名校入讀港大醫科　森美驕傲：大機會留港執業

現年48歲的森美做司儀多年，身邊的拍檔多不勝數，日前他與大仔梁曦樂齊齊以父子檔身份擔任港大醫學院的Thanksgiving晚宴司儀，第一次夥拍住仔仔做主持，他笑言給仔仔的表現值80分：「同唔同嘅星級主持都試過喇，都未試過以家長身份做主持，同阿仔拍檔做主持真係第一次，都真係好難得！」



森美與醫科仔仔梁曦樂父子檔上陣 任港大Thanksgiving晚宴司儀

森美與醫科仔仔梁曦樂父子檔上陣。（受訪者提供）

森美接受《香港01》訪問時透露，仔仔曦樂現時是港大醫學院的二年級生，當晚正正是醫學院的Thanksgiving Dinner，因此自己當日是以家長身份出席：「我仔仔叫我可唔可以同佢一齊做司儀，當晚其實有六個司儀嘅，我哋只係負責好少部分好簡單啫，但難得一齊做真係好開心。」他笑言作為爸爸見證仔仔人生第一次做司儀感覺很新奇，不過自己都有從他身上學到了不少：「佢中文就做得普普通通啦，我都有教佢嘅，但英文方面，可能佢之前喺英國讀書，所以發音都好英國，反而係佢教番我添啲讀音！」

曦樂當年在英國考A-Level考獲4科A*，成績足以能夠升讀英國的大學，不過仔仔最後決定回港升學，森美笑言作為爸爸感到很高興：「佢揀返香港，當然我哋做父母嘅好開心，好大機會會留返喺香港執業，不過佢都有話過幾年可能會再去英國再讀書都唔定，呢啲就交俾佢自己決定啦，做父母一定支持。」