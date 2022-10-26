岡田將生中井貴一組最強醫護「父子檔」　二人原來好有緣？

醫療題材向來是日劇的拿手好戲，已於「黃Viu煲劇平台」上架的《The Travel Nurse》便是今年秋季的「醫療劇擔當」，該劇講述高冷自我的那須田步（岡田將生飾）是一名在各地短期工作順道旅遊的「旅行護士」，他從美國回流後便加入天乃綜合醫療中心，並與「傳說中的超級護士」九鬼靜（中井貴一飾）相遇；個性迥異的二人意外組成最佳搭檔，並同心協力拯救病患、改革醫療現場！

全新醫療日劇《The Travel Nurse》現已登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可以免費緊貼進度。

《The Travel Nurse》由神級日劇《Doctor-X》編劇中園美保執筆，並由岡田將生和中井貴一擔任雙主演，實力無容置疑！早前一眾主演現身劇集發布會，岡田先趁機表達「愛意」：「中井貴一在片場深思的樣子真的很有型，我一直想成為像他這樣的演員！」中井則透露二人相識多年，早年更試過孖住睇相：「十一年前我在京都拍攝，休息時偶然在街上遇見岡田君，那時候旁邊有個牌子寫著『算命』，我們就進去了。我（假裝）是社長、岡田（裝作）是會計，算命先生稱讚岡田是個好人，還叫他不要離開我的公司！」談到兩位相差28歲，現年61歲的中井也笑言：「我不知道這是兄弟喜劇還是親子喜劇，但我認為我們的節奏很好。」難怪劇組激讚二人默契極好，更指「父子」互動是劇集的一大看點。

除了兩大實力主演，「首席長腿女神」菜菜緒、「日本最強童顏」安達祐實也將合流、分飾外科醫生和護士，令《The Travel Nurse》顏值直線上升！近日安達祐實在社交平台透露獲岡田送上慰勞甜品，當時她還自嘲嘴巴塞滿草莓令雙頰變得漲卜卜；不過不少網民卻將重點放在她的童顏，不但大讚她是「奇蹟的41歲」，更有人留言「是年輕的女演員吧？」、「只有你的時間停止了嗎？」，可見歲月對美女格外寬容！

「首席長腿女神」菜菜緒將於《The Travel Nurse》飾演外科醫生。（菜菜緒Instagram圖片）

「日本最強童顏」安達祐實不時在社交平台分享拍攝花絮。（安達祐實Instagram圖片）