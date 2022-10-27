康泰旅行社傳清盤　曾贊助港姐外景拍攝超過30年

昨日（26日）傳出康泰旅行社下周清盤，而康泰位於銅鑼灣、九龍灣、旺角及荃灣的分店現已暫停營業，熱線電話更無人接聽，而康泰亦有回應確認公司暫未能如常運作。

昨日（26日）傳出康泰旅行社下周清盤。 （資料圖片）

其實康泰旅行社早於1966年在香港成立，至今已有56年歷史，在1987年開始，康泰旅行社已經開始贊助《香港小姐競選》的外景環節。近年開始康泰旅行社已經沒有贊助《香港小姐競選》的外景部分，所以的地方主要集中在東南亞，對比起之前去歐洲等地方較弱，當中以2013年去最多的地方拍攝外景，而2019年康泰更已經易手。

康泰旅行社亦有贊助港姐外景環節 （Youtube@康泰旅行社)

每一年《香港小姐競選》的外景都是整個比賽的重點，因為外景會是首輪能夠見到諸位佳麗穿上泳裝出場，當中以2008年高海寧的黃色泳衣、2017年何依婷及2016年劉穎鏇三位港姐的泳衣最為吸睛，一出場已經令人眼前一亮。

港姐早年的外景地方有： 1987年布吉；1988年芭堤雅；1989年黃金海岸及悉尼；1990年加拿大；1991年蘇黎世、流琛及英格堡；1992年倫敦、尼斯康城及蒙地卡羅；1993年大阪、北京、羅馬及雅典；1994年佛羅倫斯及米蘭；1995年南非迷城；1996年九州豪登堡及福岡；1997年北京；1998年香港赤鱲角機場；1999年里斯本；2000年悉尼；2001年漢城及大阪；2002年塞班；2003年布吉；2004年肯雅；2005年布吉、馬爾代夫及斯里蘭卡；2006年韓國；2007年北京及天津；2008年邁阿密及加勒比海遊輪；2009年北海道；2010年印度；2011年台灣；2012年倫敦；2013年法國巴黎、韓國首爾、俄羅斯莫斯科、中國北京、希臘雅典、台灣台北、泰國曼谷及中國潮州；2014年沖繩；2015年東京；2016年福岡；2017年台灣。

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