林夏薇李施嬅角逐亞洲電視大獎最佳女主　馬德鐘黃宗澤雙雙入圍

第27屆亞洲電視大獎入圍名單公布！一直致力於製作優質劇集、用上實力派演員的邵氏便再次被國際性電視獎項肯定，當中以《飛虎3壯志英雄》馬德鐘、黃宗澤Bosco打入最佳男主角、蔡潔則入圍最佳女配角；而林夏薇以《七公主》及李施嬅 的《金宵大廈2》亦雙雙提名最佳女主角，可喜可賀！

正忙於拍劇的馬德鐘，開工時接獲喜訊，說：「感謝能入圍亞洲電視大獎最佳男主角，多謝大家喜歡展博文呢個角色，更加開心可以一部劇兩個男主角一齊入圍，唔知最後結果會點，但能夠入圍，相信對我同Bosco 嚟講，係對演員嘅付出一個肯定！」

而今年中憑劇集《非凡三俠》獲「紐約電影電視節2022」頒發「最佳男主角」優異獎的Bosco，今次再入圍競逐國際性電視劇最佳男主角，Bosco 繼續以平常心面對，說：「好開心又提名，好多謝邵氏成日有啲咁大咁好嘅製作，可以有令我哋有機會參加呢盛事，但十畫未有一撇咁多對手。」

至於已經是第三次提名亞洲電視大獎「最佳女主角」的施嬅，覺得今次被提名別具意義，說：「好開心，自己又好鍾意《金宵大廈2》，能夠提名埋呢個獎好有意義，同埋應該唔會再有續集，所以都覺得係個完美Ending。」

去年憑《七公主》顧語嫣一角獲得《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」的薇薇，同樣以角色入選亞洲電視大獎「最佳女主角」，薇薇說：「七公主顧語嫣個角色，係入行以來好大挑戰，自己又好鍾意嘅一個角色，所以知道入圍好開心，最希望可以不同地方觀眾都會鍾意呢個劇。」而首次憑角色入圍國際性電視獎項的蔡潔，直言好意外好開心，說：「無諗過會入圍，對自己講係個肯定、同好大鼓勵，好榮幸可以參與到呢套劇。」

亞洲電視大獎創辦於1996年，由新加坡的廣播電視周刊《亞洲電視》創辦，經過多年的發展，亞洲電視大獎的獎項內容涉及新聞、專題（包括紀錄片）、娛樂性節目、音樂類節目、綜藝類節目，甚至細分到戲劇類、電影類、電視劇類以及單項的個人獎。疫情下，今年亞洲電視大獎頒獎典禮是時隔兩年將回歸實體形式，並於12月1日及8日分別和亞洲22國家入圍者，角逐最後決勝獎項！