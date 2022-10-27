她和她的戀愛小動作︱林千渟遇真愛？　吳家忻「辣招」情斷陳毅燊

由吳家忻（Kayan9896）、林千渟和陳毅燊（ANSONBEAN）攜手主演的Viu Original首部本地原創劇集《#她和她的戀愛小動作》在「黃Viu煲劇平台」熱播數周，劇情亦隨之進入大直路！經歷「花弗前度」梁仲恆、「芫荽怪客」凌文龍和「電影狂迷」周祉君等錯的人後，在愛海載浮載沉的林千渟終於覓得真命天子，從此不再「偷食」；而吳家忻則使出「辣招」，終於如願以償趕走男友ANSONBEAN，重投單身市場！

Viu Original原創劇《#她和她的戀愛小動作》逢星期五、六中午12時在Viu獨家上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度。

承接上周劇情，「犬系男」Jason（陳毅燊飾）正式入主女友Hayley（吳家忻飾）家中，原以為共賦同居有望邁向下一階段，豈料女方竟想盡辦法嚇跑男友，更炮製激辣鬼椒意粉攻擊Jason腸胃，令他辣到面青唇白，最後二人亦因一事產生分歧而協議分手！「搞笑擔當」ANSONBEAN拍攝肚痛戲碼時，特地化上病懨懨的妝容，又建議工作人員朝他噴水，營造滿頭大汗的效果，結果成功引發全場爆笑，兩位對手更拍爛手掌！

另一邊廂，Ling（林千渟飾）在Hayley的跳舞班上認識了強迫症營養師Daniel（陳湛文飾）後，再度產生戀愛錯覺；她不但為了迎合對方而戒盡油鹽糖份、又配合大量運動務求增肌減脂，陷入痛苦的減肥地獄！長期「無啖好食」的她最終相約同學阿強（岑珈其飾）偷食炸大腸，二人的飲食口味一拍即合，由此展開一段肥膩情緣！

Ling（林千渟飾）在Hayley（吳家忻飾）的跳舞班上認識了營養師Daniel（陳湛文飾）。

Ling（林千渟飾）為了迎合新對象的喜好而瘋狂減肥。