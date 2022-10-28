下流上車族｜TVB力谷郭栢妍羅毓儀 盤點96後新小花有人做緊女主
撰文：黃梓恒
出版：更新：
《下流上車族》有兩位美少女郭栢妍和羅毓儀主演，劇中二人大放青春氣色，而且演技也很好，令觀眾心花怒放。在劇中雖然郭栢妍飾演羅毓儀家姐，但其實現實年齡她比羅毓儀小一點，郭栢妍97年出世今年25歲，而羅毓儀則是96年出世今年26歲。
點擊下圖睇更多郭栢妍靚相：
+19
點擊下圖睇更多羅毓儀靚相：
+32
郭栢妍和羅毓儀兩人都未到30歲，但機會已經很多，絕對是TVB最近力捧的新小花，以96年的羅毓儀為一個界線，其實TVB也有不少新小花陸續上位，以下為大家盤點96後的TVB新女神！
1.陳欣茵
現年26歲的陳欣茵上年4月簽約成為無綫電視經理人合約藝人，本身是KOL的她，在IG已經有很多粉絲。近來陳欣茵在TVB的演出機會愈來愈多，除了是有份演出劇集《痞子殿下》之外，又是「J2ers」，並跟Eric Kwok（郭偉亮）、方力申及胡美貽一同主持節目《鋪鋪Poker》，向主持之路進發！
+10
2. 劉穎鏇
劉穎鏇這個名字大家可能聽了很多年，但其實今年她才25歲，依然十分年輕。劇集拍了不少，並且已經是女主角的戲份，但近年暫時進步不大，依然有待改善，不過勝在後生大把時間！（IG@劉穎鏇）
+48
點擊下圖睇埋3-8位：
+19