下流上車族｜TVB力谷郭栢妍羅毓儀　盤點96後新小花有人做緊女主

《下流上車族》有兩位美少女郭栢妍和羅毓儀主演，劇中二人大放青春氣色，而且演技也很好，令觀眾心花怒放。在劇中雖然郭栢妍飾演羅毓儀家姐，但其實現實年齡她比羅毓儀小一點，郭栢妍97年出世今年25歲，而羅毓儀則是96年出世今年26歲。

郭柏妍和羅毓儀其實幾似樣。（《下流上車族》劇照）

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郭栢妍和羅毓儀兩人都未到30歲，但機會已經很多，絕對是TVB最近力捧的新小花，以96年的羅毓儀為一個界線，其實TVB也有不少新小花陸續上位，以下為大家盤點96後的TVB新女神！

24歲陳欣茵，她曾拍攝 Youtuber「熊仔頭」的短片而為人認識。（陳欣茵IG圖片）

1.陳欣茵

現年26歲的陳欣茵上年4月簽約成為無綫電視經理人合約藝人，本身是KOL的她，在IG已經有很多粉絲。近來陳欣茵在TVB的演出機會愈來愈多，除了是有份演出劇集《痞子殿下》之外，又是「J2ers」，並跟Eric Kwok（郭偉亮）、方力申及胡美貽一同主持節目《鋪鋪Poker》，向主持之路進發！

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劉穎鏇入行都有幾年。（IG圖片）

2. 劉穎鏇

劉穎鏇這個名字大家可能聽了很多年，但其實今年她才25歲，依然十分年輕。劇集拍了不少，並且已經是女主角的戲份，但近年暫時進步不大，依然有待改善，不過勝在後生大把時間！（IG@劉穎鏇）

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