黃靜藍回復自由身深受追數困擾　潘藝桐投資過百萬搞美容生意

由黃靜藍、潘藝桐以及Chef 4成員強師傅（李偉強）、陳超平（Stantley）、Anson（李安生）和昌師傅（葉世昌）主持的HOY TV全新節目《一味傍身世界通行》今日進行拍攝，他們更找來名廚余健志（Jacky Yu）做嘉賓。

Jacky力撐！（葉志明攝）

有「嫩版林志玲」之稱的黃靜藍，近年由模特兒轉型做主持表現不錯，更多次獲HOY TV睇中，主持工作長做長有，不過身為自由身藝人的她原來深受「追數」困擾：「最耐試過拖半年至9個月，因為每次都講過3個月後，拖拖吓就會咁耐，我又未必可以成日追數，通常星期一至五先可以追數（有分日子？）要Working Hour先可以追數，所以就算喺屋企我都冇咩Me Time，因為又要處理好多INVOICE，又要自己理埋要着咩衫同搵化妝師。」雖然工作好忙，但黃靜藍每星期仍會找男友李日朗（Don）做美容小顏術Keep住靚樣：「效果都幾明顯，有導演話我個樣有分別。」

美女主持坐陣！（葉志明攝）

效果明顯！（葉志明攝）

曾是Angelababy（楊穎）同門師妹的潘藝桐因拍攝《家族榮耀》而知名度大增，回復自由身兼首度做主持的潘藝桐都覺得拍煮食節目非常好玩，剛投資過百萬做美容院生意的她亦獲好友朱千雪和陳凱琳撐場：「好開心有佢哋支持，仲幫我宣傳。」雖然生意不錯，但潘藝桐就透露會更專注發展演藝事業！

有少少似陳凱琳！（葉志明攝）

年紀細細做老闆娘！（葉志明攝）