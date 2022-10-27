季前賽︱譚旻萱打籃球大炒姜濤　新世代女神曾經係坦克級肥妹仔？

MIRROR成員姜濤、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）和Stanley（邱士縉）主演的ViuTV原創劇《季前賽》劇情輕鬆搞笑，賽場打籃球場面緊張刺激，不但吸引「鏡粉」收睇，亦令不少觀眾坐在電視機面前捧場！今晚（27/10）第四集，姜濤（飾阿孝）等「痴漢籃球隊」成員便在張繼聰（飾喪波）安排下與籃壇有名的美少女街場隊切磋，三位美少女默契十足，將一班「痴漢」打個落花流水，而高手當中最引人注目的便是出名身材高䠷、樣子甜美的譚旻萱（Mandy）！

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不要以為譚旻萱落場做籃球高手只是劇情需要，其實身高177cm的她在中學時代已經是籃球隊活躍份子，她之前曾透露自己是中三開始接觸籃球，不但試過一個人在球場每個位置射足一百球去練習球技，更會每日一放學就衝落去球場打足八個鐘，而她中學時期更因為重達77kg而被嘲諷是「坦克」，她上年接受《香港01》時便說：「其實我細細個係一個圓咕碌嘅小朋友。」

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現年21歲的譚旻萱絕對稱新世代女神，2019年加盟Style做Angelababy（楊穎）師妹的她曾拍攝過運動飲品廣告、雪條廣告，及後更先後獲邀拍攝Edan個人單曲《E先生 連環不幸事件》和《一表人才》MV，奠定「E女郎」地位。她曾經提過自己的入行經過，指中五時已被Style睇中，不過父親卻反對她入行，然後經理人便用了年半時間說服其父，到中學畢業才正式入行。曾經有網民指她似混血兒，她便在網上解畫：「我係隔代混血，仲要係隔咗非常多代Mix俄羅斯、加拿大同香港。」

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譚旻萱曾接受《香港01》專訪。（梁碧玲攝）

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