季前賽｜Sica演日系不良少女勁入肉　有人讚佢係港版橋本環奈？

ViuTV原創劇《季前賽》前晚（26/10）播出第三集，其中一幕講到痴女河馬（葛綽瑤飾）喜歡高家孝（姜濤飾）的原因，她認為對方熱心助人，在自己被兩位暴走族包圍時勇於出手，但事實上，以上的情節為河馬的幻想，並不是事實。為了貼合河馬的日系幻想，無論是濾鏡及服裝都還原日劇的拍攝手法，當中演員還以日文演繹台詞令網民讚好不絕，當中飾演暴走族之一的何洛瑤演出相當亮眼，更有人讚她與有「千年一遇美少女」之稱日本演員橋本環奈高度相似。

Sica（右邊）在劇中飾演暴走族令人驚喜。（節目截圖）

現年22歲的何洛瑤（Sica）自小熱愛日本文化，不時會Cosplay不同的動漫角色，畢業後在香港浸會大學持續教育學院修讀視覺藝術，曾經在女僕咖啡廳做侍應生。去年參加ViuTV真人選秀節目《全民造星IV》，雖然40強止步但是人氣不跌反升。Sica的電視劇經驗並不多，繼《野人老師》後，這是她第二次在電視劇上演出，不少網民認為Sica與橋本環奈相似之處是表演的方式。

有「千年一遇美少女」之稱的橋本環奈。（IG@Kannahashimoto.mg）

因為可愛外貌而獲封「千年一遇美少女」橋本環奈，沒有打算恃靚行兇，反而經常挑戰美貌極限，飾演需要扭曲臉部表情的角色，當中在劇集《我是大哥大》中所飾演的不良少女時，用上的誇張面部表情非常出名。而Sica這次飾演暴走族同樣毫偶像包袱展示自己，用力扭曲自己的面容，令到不少網民笑言：「Sica好似橋本環奈」、「Sica要向橋本環奈的顏藝進發了」、「不如拍套港版『我是大哥大』」。

橋本環奈不介意利用自己的美貌做出這些表情。（劇照）

因此網民稱為Sica與橋本環奈非常相似。《齊木楠雄的災難》劇照

點擊下圖看Sica當時的表現：