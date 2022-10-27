美麗戰場｜陳瀅黑化為20億出賣姊妹　一集多個轉折位師奶鬧住睇

無綫（TVB）劇集《美麗戰場》大結局前一晚（27/10）劇情依然超精彩，今集主要講陳瀅被朱晨麗迫宮的經過。



陳瀅（飾鍾家寶）搵返舊拍檔孫慧雪（飾琳琳）。（TVB截圖）

劇情首先講到陳瀅（飾鍾家寶）為了復出而鋪路，找回了舊拍檔孫慧雪（飾琳琳）回歸做經理人，之後與老公方力申（飾龐振宇）商量復出的事情。直到有一天，朱晨麗（飾唐昕）突然上門找方力申，問他想不要重回龐氏集團。

方力申（飾龐振宇）被說是「食軟飯」。（TVB截圖）

何依婷（飾龐子珊）啲戲好出。（TVB截圖）

原來朱晨麗約了何依婷（飾龐子珊）攤牌要她放棄成為龐氏集團的繼承人。最初何依婷不肯，還指着方力申和朱晨麗說：「我龐子珊要嘅嘢，冇 人可以搶走。我敢擔保，過咗今日你以後冇好日子過。」但是當朱晨麗拿出何依婷的老公與秘書上床的證據後，情況就開始不同。

有埋片。（TVB截圖）

原來何依婷（飾龐子珊）被設局，可能中埋愛滋。（TVB截圖）

起初何依婷直言老公出軌的事不能威脅到她，但原來她老公的秘書是朱晨麗在一年安插進去的，還表示這個秘書在兩日前證實自己患上愛滋病！朱晨麗實在陰險，還笑着說：「我建議你（何依婷）即刻去搵個醫生檢查一下。想玩多幾個男人，嫁多幾次，你發夢都冇咁早！」隨後何依婷屈了，才答應退出龐氏集團並到外國檢查養病。

朱晨麗（飾唐昕）一早睇中方力申（飾龐振宇）。（TVB截圖）

方力申（飾龐振宇）返屋企攤牌同陳瀅（飾鍾家寶）。（TVB截圖）

陳瀅（飾鍾家寶）對方力申（飾龐振宇）好失望。（TVB截圖）

解決了何依婷後，朱晨麗再在龐氏集團注資並推方力申上位成為繼承人。得知朱晨麗和方力申「行埋」之後，陳瀅上門詢問朱晨麗後，朱晨麗又借機扮慘，方力申知道後又回家與陳瀅起爭執，似乎一切都盡在朱晨麗計劃之中。

兩人起爭執。（TVB截圖）

兩人起爭執。（TVB截圖）

轉個頭方力申又同朱晨麗上床。（TVB截圖）

之後，方力申出走後遇到朱晨麗再借醉上床，還要與陳瀅離婚。方力申出價兩億贍養費，但陳瀅不肯，更索要20億元。陳瀅說：「你返去同Alex講，如果佢唔肯，我哋就法庭見。我唔係一個咁易認輸嘅人！」

陳瀅自己打傷自己？（TVB截圖）

然後陳瀅又再出陰招，將自己打傷（或化妝受傷）後，跟好姊妹劉佩玥（飾李靜兒）哭訴被老公方力申家暴，於是報道大字標題講「明星鍾家寶被家暴」。龐氏集團最終屈服，不過就要陳瀅出聲明「澄清」沒有被方力申家暴，而陳瀅為了20億，竟然又再出賣身邊的好朋友！一集劇情濃縮了將3，4集的劇情，實在精彩又爽快！

陳瀅利用劉佩玥（飾李靜兒）。（TVB截圖）

陳瀅真係好奸。（TVB截圖）

新聞出咗，龐氏集團最終都係屈服。（TVB截圖）

新聞出咗，龐氏集團最終都係屈服。（TVB截圖）

陳瀅出賣劉佩玥。（TVB截圖）