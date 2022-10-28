下流上車族｜江美儀眼濕濕慈母晒神級演技　幫郭柏妍打通淚穴

雯慧踩上門鬧爆芊芊、蔓蔓做女僕，仲要有佢講冇人講，非常專制。

台慶劇《下流上車族》除了「買樓」題材夠貼地，「親情」亦是劇集中心思想，昨晚一集，焦點落在「車家」三母女感情戲上，江美儀再度大晒演技，跟Rosita培養情緒，幫阿女打通「淚穴」。

蔓蔓平時唔聲唔聲，今次終於忍無可忍向媽咪作出反擊。

雯慧（江美儀飾）發現芊芊（郭柏妍Rosita飾）、蔓蔓（羅毓儀Yuki飾）在女僕Cafe打工，即大動肝火踩上門叫她們辭職，專制的雯慧無視兩姊妹解釋一輪嘴喪鬧，一直備受溺愛的蔓蔓終忍不住大反擊：「你可唔可以聽吓我哋講嘢，我大個女喇，我想證明自己係個有用嘅人，好想幫到屋企！」之後芊芊蔓蔓一同招待媽媽，證明所做的並非不正經工作，雯慧看見兩女生性倍感安慰兼感動得眼濕濕。

見到囡囡咁生性，雯慧感到好安慰，仲感動到眼濕濕添。

「女僕風波」平息過後，輪到芊芊與媽媽爆發爭執！事緣雯慧與蔓蔓去芊芊的家借宿一宵，原本氣氛溫馨，豈料因雯慧邊幫芊芊吹頭邊埋怨她不聽話，因而激發芊芊埋藏在心裏多年的怨恨，原來雯慧曾因只顧幫蔓蔓吹頭忽視了在旁捱凍的芊芊，將冤屈氣積壓了多年的芊芊，終大爆發埋怨媽媽偏心及從來沒有理她感受：「你走啦，呢間屋我畀租，間房係我架！」雯慧聽到芊芊抱怨後恍然大悟，眼濕濕兼愧疚地說：「對唔住呀……冇諗過隨便講一句，你會咁嬲我，我以為你一直唔聽話係因為反叛，冇諗過你係想引我注意、想我錫你多啲，但其實我好錫你架，芊芊！」

芊芊埋怨媽媽偏心細妹，忽略咗佢嘅感受。

之後一場「慈母手中線」戲碼，美儀姐再度大晒演技，半夜幫芊芊縫褲的雯慧，與芊芊深情對話時一改平時劇中專橫跋扈性格，「慈母」上身娓娓道出憶樓成狂真相，原來雯慧兒時家境貧窮，要寄居親戚家，日子並不好過，雯慧說：「我咁恨買層樓，係想第時留番畀你哋，最大願望就係想你兩姊妹有樓有事業，唔使靠人！」監製關文深受訪時坦言，有感現實中不少家庭與劇中車家三母女一樣面對父母偏心及忽略孩子真實想法等問題，故此才寫入劇情中望引發更多反思：「作為父母，可以多啲同子女溝通，聽吓孩子嘅心底話。」

芊芊激動到趕媽咪出門口，雯慧傷心到呆咗。

講到母女鬧交戲，美儀姐受訪時透露事前有跟Rosita培養情緒，幫阿女打通「淚穴」：「佢對喊呢樣嘢好陌生，我就同佢慢慢傾吓偈，再代入個角色同佢講番對劇情嘅睇法，佢聽聽吓已經對眼紅晒，一開竅就即刻喊到，學得好快。」自言演出經驗尚淺的Rosita，則很感激美儀姐幫她入戲：「佢叫我放鬆啲，因為我本身講嘢把聲好容易收埋咗，有時啲情緒出唔到嚟，美儀姐就教我一定要大聲啲講嘢，唔好收埋喺心裏面，好開心喺佢身上學到好多嘢。」現實同樣是家姐的Rosita，亦指有靠自身經歷代入角色。