佘詩曼胡慧中分別跟于正飯局　兩代女神誰人真正擁有盛世美顏

近日內地金牌製作人于正來港，跟多位圈中好友見面食飯，分別有佘詩曼、呂良偉及胡慧中，而他臨離港前，Po出跟好友的合照，阿佘固然是出名的凍齡美人，但網民焦點卻落在胡慧中身上，皆因近年她外貌轉變甚大，已經看不到昔日的女神影子，其實年青時期的胡慧中，跟大美人林青霞齊名，嫁人後息影多年，她全盛時期仙氣顏值甚至超越阿佘，只是歲月催人，相當無奈唏噓。

佘詩曼曾拍攝于正的《延禧攻略》，二人十分老友。（微博圖片）

佘詩曼跟胡慧中雖然是不同年代的美女，卻因為內地金牌製作人于正來港，分別跟兩位美人飯局，在離港前Po出跟阿佘及胡慧中的合照，而化了濃妝的胡慧中，對看霸王花系列長大的觀眾，顯得相當陌生，20歲時曾是台灣文藝女神，來港發展後，由洪金寶打造成動作女星，包括霸王花系列及五福星系列，也會見到胡慧中的蹤影，跟何志平結婚後，息影多年，由於愛女何嘉珍有意進入娛樂圈，胡慧中亦開始四出跟圈中製作人聯絡，幫女兒鋪橋搭路，同于正打好關係，亦有助女兒在內地發展，想不到網民將胡慧中跟阿佘比較，指年輕時期的胡慧中，外貌仲靚過阿佘，至於是否事實，卻是見仁見智。

64歲的胡慧中，算是保養得宜，皮光肉滑。（微博圖片）

在20歲的胡慧中，是台灣的文青女神。（微博圖片）

于正來港也有跟呂良偉吃飯。（微博圖片）

下圖有胡慧中年輕靚相：

+ 4

下圖有佘詩曼靚相：