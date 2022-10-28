《男親女愛》11月重播　鄭裕玲劇集告別作與黃子華世紀之吻成經典

今年是《男親女愛》22周年，至今仍然是經典劇之一。（《男親女愛》海報）

由黄子華與鄭裕玲主演，無綫於2000年首播的劇集《男親女愛》深受觀眾喜愛，當年兩人一幕「世紀之吻」，更突破48點最高收視紀錄，亦成了無綫經典劇集之一。今年是《男親女愛》22周年，傳來好消息即將在深宵劇場時段重播﹗

黃子華飾的余樂天，及鄭裕玲所飾的Miss Mo簡直是歡喜冤家的代表。（《男親女愛》畫面截圖）

11 月推出的《傳承•經典 55:我揀我想睇》之「我們的...」及「難忘記...」系列，增設觀眾投選部分，「我們的...」系列十套候選經典劇分別是《上海灘》、《千王之王》、《鹿鼎記》、《孖仔孖心肝》、《大時代》、《男親女愛》、《尋秦記》、《衝上雲霄》、《天與地》及《使徒行者》，《男親女愛》高票成為投選第一位，將於11月7日（星期一）深夜起播放高清版本。而「難忘記...」系列則由1984年首播，苗僑偉、翁美玲及劉丹主演的《天師執位》奪冠，播放日期則稍後作出安排。

11 月推出的《傳承•經典 55:我揀我想睇》之「我們的...」系列，《男親女愛》高票成為投選第一位，將於11月7日（星期一）深夜起播放高清版本。（TVB Facebook）

《男親女愛》創下平均35點、最高48點（約307萬觀眾）的歷史收視紀錄，「余樂天」黃子華與「Miss Mo毛小慧」鄭裕玲成為經典銀幕情侶，2000年劇集播完後曾推出舞台劇，是僅有兩套推出舞台劇的電視劇。DO姐憑此角色奪我最喜愛的電視女主角獎，亦是DO 姐宣佈不再拍攝電視劇後，於無線電視的電視劇作品中的告別之作，而蕭亮亦因宣傳此劇時愛搶風頭，時常爭取機會搶鏡，因此得到「老薑攝石人」的綽號。此劇曾在15年10月於翡翠台，以及19年1月在經典台重播，是次再見天日相信又會掀起煲劇熱潮。

《男親女愛》主題曲《藍天》。「藍藍天空高掛我的夢」下一句不用教你也懂唱下去，(影片截圖)

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