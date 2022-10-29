傳TVB揾佘詩曼楊怡回巢搶救收視 開拍新劇《新聞女郎》

視后佘詩曼自離開無綫（TVB）後便將事業重心轉戰內地，今年7月，她為內地傳媒拍攝節目而重返TVB電視城回顧昔日點滴，不少觀眾表示渴望能再次見到阿佘亮相港劇，或者香港觀眾的夢想即將成真。



佘詩曼近年將事業重心轉戰內地，有傳TVB為救亡，邀請她回「娘家」拍劇。（微博圖片）

今日（28/10），有傳近年掀花旦逃亡潮的TVB為救亡，邀請好戲之人兼收視保證的阿佘以及楊怡回「娘家」拍劇。由阿佘主演的港劇收得就不在話下，就連她有份參演的內地劇包括《延禧攻略》、《燕雲台》等，在香港播出時同樣取得好成績，《延禧攻略》全劇的平均收視為31.3點，大結局更高達39.2點，成為2018最高收視劇集，非常厲害。今次TVB的新劇找來阿佘參演，相信對救收視絕對有幫助。

據知新劇名為《新聞女郎》，由鍾澍佳監製，並以美劇《晨早直播室（The Morning Show）》作為藍本。「三好」阿佘和「金鈴」楊怡當年在《宮心計》爾虞我詐的演出，令不少觀眾留下深刻印象。如果新劇消息屬實，相信一定是香港觀眾的福音，未知劇情會否是時裝版的《宮心計》呢？

據指好人之戲楊怡亦有份參演新劇。（IG圖片）

「三好」阿佘和「金鈴」楊怡2009年在《宮心計》的爾虞我詐，觀眾睇得肉緊。（網上圖片）

而一個名為「stephen._.chow」的IG帳戶今早發文提及有關消息，他表示：「Do姐一走，TVB即搵佘詩曼、楊怡回巢拍『新聞女郎』，三分鐘前聽到，據說都傾得七七八八，呢次鍾澍佳叻仔，料係咁多，屋企煲落湯趕住睇火，信不信由你」。不過一切有關消息，仍有待官方公布。

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