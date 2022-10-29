季前賽｜6-10集劇情　童愛玲大讚姜濤又乖又生性

ViuTV劇集《季前賽》講述三位熱愛籃球的男生重拾昔日籃球夢，對戰全港首屈一指的大學籃球隊的故事。劇中除有MIRROR成員姜濤、呂爵安、陳卓賢、邱士縉之外，亦搵嚟童愛玲飾演姜濤媽媽：「今次最大挑戰係佢做我個仔，咁好嘅一個仔點會唔要佢、捨得對佢差？我將所有母愛都比晒佢啦，呢個真係最大挑戰。我親生仔細過姜BB，冇佢咁乖咁生性，佢好似姜濤咁就好啦。」

《季前賽》分集大網，劇透注意！

第六集

喪波（張繼聰飾）找來光仔（郭嘉駿飾）加入痴漢隊，再根據各人的專長和獨特性，分派在球場的位置。為針對阿德（呂爵安飾）的走位問題，喪波安排光仔人釘人，令德無法再得心應手去起手，要臉的阿德缺席練習逃避光仔。球場外，光仔到阿德的公司當倉務員，二人水火不容。最後關家姐（李敏飾）出手，懲罰二人通宵加班。深夜，二人御下心防，光仔道出有案底的往事，阿德亦說出其實自己不無理想，只是不敢向關家姐直言。光仔鼓勵德場內場外都要學識走位，要為自己爭取有利位置，二人在一夜間破冰。阿良（邱士縉飾）被上司吩咐接手同事Tim的爛攤子，面對欺壓，良竟再次選擇啞忍去避開衝突。河馬（葛綽瑤飾）逐漸融入孝的生活，除為老闆仔補習外，更為孝家打掃佈置，卻因一張家庭照而激怒了阿孝，更被孝趕出。

第七集

河馬找閏蜜小明( 盧瀚霆飾 )訴苦，有感阿孝態度飄忽，十分氣餒。小明獻計，送上在日本買的忍服給河馬… 孝覺得家裏開始怪事連連，明明河馬不在，但家中所有家務和煮食都安排妥當，豬潤（梁業飾）和老闆仔都懷疑屋企有鬼。良怕衝突的性格不論在家庭、職場，甚至籃球場上都顯然易見，瘋狂做假動作甩開對手，但總是遲遲不起手，不敢向對手作出正面對抗。當年曾是學界籃球MVP的良，在社會打滾多年，鋒利的刀刃早已蓋上一層銹鐵，失去光芒。

關家姐無聲無色地將阿德的設計付諸實行，令德喜出望外。關總得知兒子受光仔鼓勵而認真工作，決定晉升光仔為德的助手，光仔感激。良突然收到妻子嘉莉(蔡穎恩飾 )的來電，晴晴上芭蕾舞堂時無故失蹤，良馬上聯同痴漢隊眾隊友一同到四處搜索…

第八集

良女兒晴晴因長期被逼學習芭蕾舞，憤然離家出走。晴晴的反叛喚醒良的勇氣，良不再逃避衝突，決定為女兒站出來，向妻子反抗！面對客戶再次提出無理要求，良亦不再退縮，在同事面前直接拒絕，重現昔日耀眼的光芒。孝陪豬潤購物，碰見小明與另一個女生親密逛街，孝決定向河馬問清楚與小明的關係。鋒（陳卓賢飾）為校隊帶來新練習系統，用分數去標籤每個隊員的能力值再分組練習。隊員感到被羞辱，排斥鋒。翰林大學四強戰，鋒的個人主義越來越強烈，完全無視球隊的團結性。教練將鋒調出，鋒質疑教練的決定，憤然中途離場。缺乏愛情滋潤的豬潤在家中用交友app尋找真愛，突然一位不速之客到訪...

第九集

孝母（童愛玲飾）失蹤四年後突然回家，孝無法原諒母親當年拋下自己與老闆仔，將她趕走。豬潤幫口勸告，怎料孝被觸動，責罵豬潤只是住客，此話傷害了豬潤的心靈。豬潤離家出走，暫時到河馬家的中醫館寄宿。孝和豬潤的不和延伸到球場內，眼見二人火藥味濃，喪波將二人安排同組訓練，任由二人衝突，豬潤不幸受傷。潘sir（強尼飾）公佈港隊推薦名單，鋒落選。

潘sir指出鋒將輸贏看得太重要，扭曲了籃球的本質；鋒無法接受，決定離隊。喪波找孝希望解開他和豬潤的心病，指出孝作為控球後衛，一直欠缺對隊友的信任。孝醒悟，主動向豬潤道歉，二人和好。孝和豬潤回家，竟再見到孝母，原來她希望為孝慶祝生日，孝拒絕。眼見如此僵局，河馬決定帶孝到一個地方，希望解開孝的心結。

第十集

豬潤的行蹤越來越神秘，早出晚歸，更對鏡頭十分敏感。痴漢隊隊員洞察到不妥，大家不約而同地表示豬潤曾私底下向自己借錢，更編出各種理由。豬潤在街上突然被人蒙頭帶走，醒來發現自己身處於河馬的中醫館之中。原來痴漢隊組織成追討聯盟，將豬潤緝拿歸案討回損失。在嚴刑逼供下，豬潤只好坦白自己誤墜裸聊陷阱，為怕自己的影片流出，只好就範任由騙徒擺佈。追討聯盟隨即變陣成為反騙子聯盟。光仔提出用河馬做餌向騙子報復，安排喪波扮演著土豪，配合河馬在騙子面前上演了一齣飯托天仙局，馬上吸引到騙子的注意。騙子向河馬提出合作，怎料河馬被騙子下迷藥帶走，眾人慌亂連忙趕往營救。