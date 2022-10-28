沈慧林夢想成真與星爺合作 與其胞姊周文姬齊簽合約

沈慧林、沈慧林太太(後右),周文姬一同出席簽合約儀式。

「星爺」周星馳近日搞作多多，除了開通IG招Web3人才，又親自看應徵帖文「揀螢火蟲」，非常認真。但原來除了積極開發元宇宙外，星爺還涉足傳統手工文化產業，果然百足咁多抓！昨日，星爺旗下的比高集團發出公告，宣佈與其胞姊周文姬旗下的勤昇以及香港陀飛輪品牌萬希泉合組成立新的合資公司。新公司主要從事電影主題的陀飛輪手錶之探索、設計及銷售。

沈慧林與星爺周文姬一同簽約。

「港產陀飛輪」萬希泉創辦人沈慧林（William）亦社交平台上載了與周文姬簽合同的時刻，並留言：「在過去開會中，深深感受並非常感恩周先生與周女士團隊對文化產業與工匠的支持；我們一定全力以赴，大力推動華語電影與創意文化產業相結合。」

《香港01》致電William，他表示能與星爺合作，可謂夢想成真。他笑言：「周先生的電影伴我成長，我至今仍能背誦很多經典電影對白。」問到與星爺合作的契機？William透露由於星爺與團隊非常欣賞敬重工匠精神，加上千變萬化的腕錶設計能推動文化創意產業發展，故得到合作機會創立全新公司。問到是否即將推出星爺經典電影IP腕表？William大賣關子，叫大家拭目以待。