BLACKPINK受本港檢疫措拖影響致巡唱陷膠着　爭取0+3下無罩演出

韓國人氣女天團BLACKPINK昨日（28日）公告BLACKPINK WORLD TOUR【BORN PINK】亞洲站詳情。首場將於1月7日及8日假曼谷國家體育館舉行，而香港站將在1月13至15日，於亞洲國際博覽館舉行，其所屬公司亦同時公布了香港站門票的購票詳情。

今日有報道指巡唱主辦方今年8月初宣布香港是今次BLACKPINK巡唱其中一站後，一直未有公布門票價錢等詳情，直至昨日，即開騷前不足3個月才公布詳情，是因為本港入境檢疫措施政策的關係。據悉，BLACKPINK香港站演出幾經波折，關鍵在於本港的入境檢疫措施。有業內人士爆料指當初的「3+4」入境檢疫安排一度令巡唱陷入膠着狀態，對於巡唱行程緊密的BLACKPINK來說，這項「3+4」的檢疫隔離措施實在令主辦方很糾結，故一直未有定案，至上月港府宣布改為「0+3」的入境檢疫措施，相關單位才可以落實決定。

BLACKPINK將於明年舉行世巡，香港站將一連三日於亞博舉行。

而在「0+3」的措施下，BLACKPIN成員屬抵港人士，將受「黃碼」限制，在室內公眾娛樂場所及活動場所上班都必須佩戴口罩。據知相關單位正加緊研究如何在「0+3」的措施下，可以讓BLACKPINK不用戴口罩演出香港站的巡唱。