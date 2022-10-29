下流上車族｜林敏驄口震式爆喊晒演技　分半鐘引爆網友淚水

台慶劇《下流上車族》連環親情戲令觀眾動容，繼江美儀後昨晚一集輪到林敏驄派洋蔥 1 分半鐘引爆網友淚水，一TAKE過完成拍攝，更令在場幕後同事睇到喊大讚演技了得﹗下流上車族｜江美儀眼濕濕慈母晒神級演技 幫郭柏妍打通淚穴

呢場戲真係感動咗好多觀眾。

劇情講到飾演車志明的林敏驄和老婆雯慧（江美儀飾）吵架，搬去老友細孝（鄧智堅飾）家中暫住，順道向哎吔阿媽毓霞（鮑起靜飾）發動爭奪公屋計劃。志明深夜去到毓霞家中，發現她正在為自己安裝神主牌並慨嘆：「我自己個神位，我唔搞邊個搞呀﹗我個仔依家連電話都唔聽，個孫仲要跟埋阿媽姓，唔使旨意佢哋幫我安神主牌﹗」就在毓霞意志力最薄弱時，志明乘機嗌她「阿媽」討好她並扮喊:「我阿媽走嗰陣，我遲遲都唔幫佢安神主牌，我唔肯接受呢個現實，我同個天講如果肯畀番個阿媽我，乜都得﹗但係事與願違乜都冇發生......我萬念俱灰諗住同阿媽走同一條路......」之後志明又謂全靠老婆一直給予支持，才渡過難關，成功氹掂毓霞落搭，鬼馬的志明更將過程錄音，並拿給老婆「邀功」。

志明喊晒口咁討好毓霞,以為佢做戲咩,其實佢講嘅嘢全部都係事實嚟。

不過原來志明在毓霞家的表現是「戲假情真」，與老婆重修舊好後的志明，在開車載老婆上班期間突然錫了老婆一啖並真情剖白：「多謝老婆，你係我嘅天使﹗」接着更淚崩說：「我同老小三（毓霞）講嘅嘢全部都係真，嗰時阿媽走咗，喺我最 Down 嘅時候有你出現，畀咗啲希望我，仲畀埋頭家我......」心疼老公的雯慧即錫番志明並作出安慰：「我要多謝你就真，你肯搵我做你老婆。」此時喊到口都震埋的志明再說：「係我累你冇咗層樓，仲要返嚟舊屋做工人......」畫面十級催淚。「車家兩公婆」驄哥、美儀姐合力晒演技派洋蔥，加 上劇組有心思的劇情鋪排，在短短1分半鐘的場口，成功引爆網友淚水，留言大讚:「癡線一秒入戲」、「平時硬硬淨淨，一秒變番細路」、「上一場扮嘢嗌阿媽，下一場喊到口震，完全兩種戲，真係好勁。」驄哥主動要求加喊戲，連工作人員都話感動。

驄哥同美儀姐好有夫妻感覺，無啦啦啜一啖,Sweet 到爆。

驄哥嘅喊戲真摯動人,勁好演技。

美儀姐隨住當時嘅氣氛走向自然地錫咗驄哥一啖,演得相當自然。

驄哥受訪時透露當日一Take 過完成拍攝：「事前講好晒要點拍，試嗰時係冇喊出嚟嘅，到真係 Roll 機就喊咗出嚟，拍完呢場戲見到啲化妝、服裝同事企晒出嚟，佢哋話感動到喊。初初拍完呢場以為已經好勁啦，但相比後面嗰啲戲只係小兒科﹗」美儀姐亦指幕後同事睇到喊，她又指因為這場戲得悉驄哥是性情中人：「嗰場戲係開工第二日就拍，亦都係佢第一場喊戲，同埋呢場係佢自己話要喊嘅，我都畀佢感動到﹗」提到該場她錫了驄哥一啖，美儀姐笑言：「劇本冇寫嘅，都係隨住個心同埋感覺做出嚟。」