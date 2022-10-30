盤點陳瀅「致命性感」造型　高衩短裙為《美麗戰場》宣傳險走光

現年33歲的陳瀅（Jeannie）向來形象百變，又勇於挑戰不同類型的穿搭，着出屬於自己的風格。Jeannie每次出席活動，或是從她IG分享的生活照所見，經常都會看到性感又充滿女人味的打扮，不過性感造型背後都要份外小心，因為只要稍一不慎就很容易出事，包括走光、將身形缺點表露無遺等等。立即睇下陳瀅8個「致命性感」造型，有一個睇見都覺得「牙煙」。



陳瀅經常作小性感又充滿女人味的打扮。（IG圖片）

第一個「致命性感」造型就是陳瀅周二（25/10）為劇集《美麗戰場》宣傳時的穿搭，她以一條粉紅色吊帶低胸超高衩短裙現身，上樓梯時更疑似走光露出私密處。陳瀅一知自己走光時即刻捉實條裙，可惜為時已晚。

她以一條粉紅色吊帶低胸超高衩短裙現身。（資料圖片）

第二個就是陳瀅早前到法國出席巴黎時裝周時的造型，她穿上黑色bra和長褲，外搭透明閃片背心和黑色皮褸，時尚又不失型格。陳瀅入到會場後更將皮褸除下，非常性感，不過只要腰間有少許贅肉，就會很容易變成水桶腰。

她穿上黑色bra和長褲，外搭透明閃片背心和黑色皮褸，時尚又不失型格。（IG：@ missjni）

+ 6

第三個同樣是巴黎時裝周時的造型，陳瀅換上金色迷你裙走在街頭，短裙的長度剛好蓋過臀部。雖然可以盡騷一雙美腿，不過行路時就要步步為營慎防走光。

陳瀅換上金色迷你裙走在街頭，短裙的長度剛好蓋過臀部。（IG圖片）

+ 5

點擊睇埋第4至第8個「致命性感」造型：