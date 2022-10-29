美麗戰場｜內地網民瘋狂鬧到上微博熱搜　反對開拍續集豆瓣得4分

無綫（TVB）台慶劇《美麗戰場》昨晚（28日）播出大結局，不過開放式結局引起極大爭議，留下的種種謎團似乎是為了開拍續集留下伏線，但就惹來不少觀眾投訴劇情無理，狠批劇集爛尾，不但引來本地觀眾表達不滿，以逾2萬搜尋登上Google Trend首位，內地網民亦在微博瘋狂留言鬧爆，甚至一度登上熱聊榜第4位，而豆瓣評分更再創新低只得4分！



《美麗戰場》昨晚（28日）播出大結局後，即晚深夜即以逾2萬搜尋登上Google Trend首位。

豆瓣評分再創新低只得4分。（豆瓣截圖）

大結局講到鍾家寶（陳瀅飾）間接令好姊妹小美（陳曉華飾）被裕進（丁子朗飾）殺死，李靜兒（劉佩玥飾）與鍾家寶再度姊妹決裂，在醫院大鬧一場；另一邊廂，龐振宇（方力申飾）發現原來唐昕（朱晨麗飾）搭上了爸爸龐國棟（姜大衛飾），獨自出海後失蹤，鍾家寶接到「老公」的來電，突然又重遇鍾家琪（蔣家旻飾）……

鍾家琪（蔣家旻飾）突然返港。（影片截圖）

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雖然Open ending為開拍續集埋下伏線，但觀眾就似乎相當不滿，紛紛留言強烈反對！縱觀部分網民的意見，認為劇集首集已經以龐振宇失蹤、生死未卜為懸念，但想不到直至20集播完，大結局都沒有交代他的下落，而唐昕更不知何故搭上龐國棟，被通緝的殺人犯鍾家琪又「大搖大擺」返港，網民狂轟結局不倫不類，種種劇情完全解釋不通，紛紛留言道：「我睇咗啲咩」、「葉念琛不要再拍劇了」、「史上最差大結局」、「看了個寂寞」、「求你別拍第二部了」！而劇集在首周時豆瓣評分有5.1分，期間已經多次被批前期鋪排太長，後期太趕，直至大結局更再「插水」！

內地網民在微博瘋狂留言鬧爆，甚至一度登上熱聊榜第4位。（微博截圖）

葉念琛昨晚與一眾主演在林盛斌（Bob）豪宅作客，一齊睇大結局，他更Post出一張舉杯慶祝的照片，並留言道：「2」，似乎是暗示開拍續集有望。（IG@yiplinsum）

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