美麗戰場｜開放式結局有後續？　劉佩玥漏口風：鋪排之後嘅嘢

《美麗戰場》昨晚（28/10）播出大結局，開放式的結局和留下的謎團讓不少觀眾睇得意猶未盡，同時間也有人湧到葉念琛導演的IG大罵結局爛尾，更有人直指這不是開放式結局，寫到：「不是爛尾而是冇尾！」大結局播出後亦正如葉念琛導演所說的，討論氣氛相當熱烈。



台慶劇《美麗戰場》播出大結局登搜尋榜首位。（《美麗戰場》劇照）

今日（29/10）《美麗戰場》劇中演員劉佩玥出席新劇《超能使者》的宣傳活動，她直言一班幕前演員一齊睇大結局時，反應也和大家相似。她說：「我哋好多演員同導演一齊睇，反應就係同時間望向導演，跟住就起哄，係咪問。跟住導演就好滿意咁笑一笑，問我哋：『你覺得呢？』我覺得大家個反應係意猶未盡，覺得係不停鋪緊伏線。當然我哋做演員都未知，但係現階段我哋都放咗好多心思鋪排之後嘅嘢，結局就係我同阿寶、小美之間感情真係有一個，小美真係一個句號，因為佢死咗。」

劉佩玥好似有暗示之後有後續。（葉志明攝）

《美麗戰場》會不會有續集，如果有續集又會不會拍成電影？劉佩玥就回答說：「我完全冇問題，都係睇公司安排。我哋真係唔知（有冇續集），連結局都唔知道，所以我有消息嘅話再透露吓畀你聽。」

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