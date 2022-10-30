江華女兒因星二代身份感壓力大　自小被批醜樣：我跟我爸說想轉學

現年60歲的江華與麥潔文（Kitman）在1992年結婚，婚後育有一對仔女，大仔陳耀淙（Bryan）高大有型，曾有不少娛樂公司向他招手，不過Bryan就無意加入娛樂圈，反而投身醫護界，在公立醫院擔任護士。雖然星二代的身份在外界眼中看似贏在起跑線，但江華的細女陳薔天早前接受訪問時就自爆曾因為樣貌受到批評：「江華的女兒怎麼這麼醜？我已經聽到了。我小學啊，就第一天上課，我有哭過，我有跟我爸說我很難過，我想轉學，然後我爸就特別地不知道怎麼安慰我。」



江華與麥潔文（Kitman）育有一仔一女。（Facebook@KitmanMak）

陳薔天自爆曾因為樣貌受到批評。（影片截圖）

爸爸是演員，媽媽是歌手，身為星二代的陳薔天坦言壓力很大：「有時候會要求自己更好，我曾經有一段時間會想就是怎麼成為一個配得上他們的孩子。」雖然陳薔天因被外界批評樣貌未夠出眾而大受打擊，但現時的她已經可以勇敢面對：「我現在強壯了，不是你可以摧毀我的。」她透露過往因爸爸工作忙碌，兩父女很少時間見面同相處，但現時就非常親密，父女感情大躍進！

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遺傳了父母的演藝細胞的陳薔天，自小夢想做唱作歌手，為了實現夢想，她早在16歲就開始打工，曾做過髮型師學徒、侍應、客服等等，努力儲錢。陳薔天曾先後參加過一些內地偶像選拔賽，又曾參加TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》初選，但可惜未能入圍，熱愛作曲、填詞的她積極裝備自己，Kitman更多次帶女兒一起登台演出，增加曝光率。今年年初，陳薔天終於正式出道，推出自己填詞的作品《沉淪在你的世界觀》，8月再推出包辦曲詞的作品《奢侈的愛》，日前她更獲得一個音樂頒獎典禮的唱作新人銀獎，網民紛紛留言恭喜，還叫她繼續加油！

獲得一個音樂頒獎典禮的唱作新人銀獎！（微博@陳薔天TinqueC）