李佳芯回想拍劇初期多次演小三　無奈被定型：我自己都懷疑自己

李佳芯（Ali）早前身兼演員、導演、監製及編劇，為慈善機構「耆智園」宣傳關注腦退化症的短片《伴》推出後大獲好評，網民紛紛大讚她才貌兼備！Ali自出道至今，一直不斷挑戰自己，拍劇10年以來塑造了不少成功的角色，但近日她接受常霖法師（葉青霖）訪問時，直言曾因多次演小三而陷入「自我懷疑」。



李佳芯（Ali）直言曾因多次演小三而陷入「自我懷疑」。（YouTube影片截圖）

有線電視主持出身的Ali，在2012年轉投無綫（TVB），正式展開拍劇生涯，但初期幾乎每套劇都是飾演第三者：「因為演戲資歷太淺，咁就由路人甲開始啦，但係唔知點解永遠都係做情婦啦，或者同人哋爭男朋友啦。其實每一次有得做都開心，因為有機會拍劇咩都接啦，但每一次都係做小三，就諗究竟係我自己本身做得好呀，我自己都懷疑呀，我真係做得咁似咩？我自己都懷疑自己，點解搵嚟搵去都搵我做呢啲。」

自己懷疑自己。（YouTube影片截圖）

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雖然Ali因連續在多套劇集中飾演小三而一度懷疑自己，但她都努力演好每個角色：「既然我都接咗個咁嘅角色，我冇理由去扭曲佢，ok你叫我做奸，我咪再奸啲，做到好為止囉，下一次再接，雖然都係第三者，但我又會諗呢個嘅設定同上一個唔同，我咪又諗方法點樣做得好過上一個囉，不斷咁樣做我先至會進步，人哋都會睇到我進步。嗰陣個心態就係，一係你就冇得做，繼續做主持，咁我鍾意演戲，我咪唔緊要，我做，做好佢囉。」

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Ali曾在2014年台慶劇《名門暗戰》中飾演岳華的情婦秘書Ivy，之後又先後偷食李天翔同黃浩然，引起不少觀眾關注，她在2016年劇集《巨輪II》中被吳岱融用錢掟的一幕更被網民瘋傳，而Ali更一度被封為「御用小三」，不過她亦因為出色演技而受到肯定，2018年Ali憑《BB來了》首度奪得視后，由小三演到新手媽媽，再到外科醫生、失婚女人、智能機械人等角色，Ali都能夠演得毫無包袱，入型入格！

2018年Ali憑《BB來了》首度奪得視后。（劇照）