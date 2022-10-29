爆谷一周︱姜濤真係好屎波？　193恥笑佢獨食：我懷疑佢冇傳波掣

谷德昭主持的ViuTV清談節目《爆谷一周》今日（29/9）一集請來新劇《季前賽》導演袁劍偉、演員張繼聰，ERROR的193（郭嘉駿）及肥仔（梁業）分享拍攝期間的趣事，而沒有一起參與節目拍攝的姜濤便成為大家的攻擊對象！

谷德昭問到在眾多演員中那位最渴望打籃球時，大家馬上異口同聲說道：「一定係姜濤。」當中193爆料表示：「嗰日記招之後，佢話要再返去打波，之後再去另外一個街場打，咁一日就打三次波，佢有冇咁鍾意打波啊。」隨後肥仔就表示姜濤非常喜歡一對一打籃球，贏了比賽之後更會非常囂張，但輸了就不服輸，會要求繼續比賽。然後肥仔又把姜濤私底下的一面公開，透露自己因不時被姜濤取笑球技差而生氣，為此二人進行一對一比賽：「佢係咁串我好差，我全力防守，佢一球都冇入過。」

張繼聰表示與姜濤單對單比賽，根本不需要防守。（節目截圖）

之後導演袁劍偉公開演員的球技排行榜，當中193排榜首，其次是Ian（陳卓賢）：「阿姜一定嬲豬，我擺佢係第三。」肥仔就搞笑說到：「等佢再嬲啲，擺佢去最後。」隨後張繼聰認同導演袁劍偉的球技排行榜，又言：「為咗製造效果嘅話，我覺得姜濤就⋯⋯直程唔會揀、唔入流！」

張繼聰大讚193及Ian曾經接受過正式的籃球訓練，因此團隊意識良好：「如果打波嗰陣個人主義好強嘅話就死緊，但係阿姜呢啲係『個人英雄』」。這時谷德昭就在旁邊表示：「獨食精」，張繼聰聞言馬上否認並把問題拋給導演袁劍偉，對方就笑言：「我個Terms係『球場黑洞』」，而193繼續爆料：「我懷疑佢冇傳波掣，好似打機咁，淨係射波唔全波，佢就係咁」，而肥仔笑言：「佢仲有粒幸運掣要撳，佢一撳咗個掣就會keep住入球，唔着嗰陣keep住唔入。」

導演袁劍偉用「球場黑洞」形容姜濤球技。（節目截圖）

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