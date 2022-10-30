梨泰院人踩人｜網紅還原恐怖意外現場實況　分析達10萬人聚集原因

韓國梨泰院於周六 (29日) 晚的萬聖節派對上發生「人踩人」慘劇，暫時已造成至少151死亡、82人傷，事件瞬即引起全球關注。一名在南韓生活的網紅太咪今日在其fb粉絲團專頁出post講述今次意外，指出為何現場會聚集了10萬人的原因。

韓國首爾梨泰院萬聖節前夕發生嚴重人踩人事件。（Gettyiamges）

她寫道：「昨晚事件發生前，新聞就寫說有超過十萬人聚集在梨泰院，那裡不是政府辦的活動，單純就是每年萬聖節很多人會去感受梨泰院的氣氛，說明一下那裡很類似天母，疫情後戶外戴口罩的規定解封，解封後的第一個熱門節慶就是他了，所以我想很多人都跑去放鬆一下。有的人說，誰叫你們這麼愛玩，也有人說，這些人還不是就想去夜店玩，但我覺得，愛玩沒有錯，去夜店也沒有錯，不要這樣責備這些人。」

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太咪又嘗試還原意外發生時的現場實況：「我看到韓國網路上有一些人說，後面推擠的人是兇手，人都是他們殺的，前面被壓住了他們還在後面喊要前進...但後面的人應該也是不知道吧？可能覺得前面的人怎麼都不走而已，有哪個人知道這種事發生在前面還會一直喊前進的？事情的發生是在一個下坡，長45公尺左右，寬只有4公尺。有人問， 為什麼這樣會心跳停止？當一個人站不穩以後，後面的人失足就全部疊在一起了，當跌在一起以後，上面所有人的重量都會疊在下面的人身上，就算一台兩百公斤的摩托車壓在你身上你都動彈不得了，就算10個人的體重好了，你要怎麼爬出來呢？那些人他們一樣也被後面的人推擠，完全找不到可以站起來的空間，才會發生這樣的意外事件。我看影片，很多人抓著牆邊，要避免自己掉下去，有的在上面的人也想把下面的人拉上來，可是根本就沒辦法。」