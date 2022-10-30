韓國梨泰院人踩人｜網紅事發前開直播　現場人群瘋狂慘叫險象環生

韓國首爾梨泰院昨晚（29日）發生嚴重人踩人事件，至今死亡人數增至149人，總統尹錫悅宣布全國進入哀悼期，多個演唱會及綜藝節目等全部宣布取消及停播。據悉，梨泰院昨晚有超過10萬人聚集，發生人踩人事件之前整條街早已水泄不通寸步難行，有網紅事故發生之前站在人群中舉機直播的片段，影片中傳來多下尖叫聲，場面混亂，彷如煉獄現場。



韓國梨泰院發生人踩人事件。

一名韓國直播主男昨晚被困梨泰院人群中時開直播，片段所見身形較高大的他比起身邊的人高出來了不少，仍不時面露難色，至於他旁邊的較為矮小的女生則被夾至難以呼吸不斷驚慌地尖叫，表情望落非常痛苦。影片亦能清楚聽到群眾不斷呼聲求救的聲音：「啊」、「有人在這！」、「救救我！」據悉，這名男直播主現時已被救出，但未知他身旁的人們的下落。

韓國直播主男昨晚被困梨泰院人群中時開直播，身邊的群眾不斷捉住他。（Twitter：@rabbitcartoons）

他身旁的女生不斷尖叫。（Twitter：@rabbitcartoons）

另外，另一名黑人直播主Pape San亦有在事故發生前開直播，他身旁的人群不斷地呼叫：「有人在這！有人在這！」然而，隨後馬上傳來倒下尖叫聲，人群當時已經向前倒下。據悉，他亦同樣生還。

黑人直播主Pape San亦有在事故發生前開直播，影到人踩人事故之前的狀況。（Twitter：@sirajnoorani）

另外，另一名韓國女網紅俞靜昨晚亦在現場，她表示目擊有人翻牆出去，但另一邊也有人不停探頭看入面的狀況：「即使當下還沒有事故發生時那麼嚴重，但就已經連一步都很難走了，還聽到後面的人說『就推啊，我們力氣更大，我推得贏』，整個人也只能被推着走。」