梨泰院人踩人｜中國留學生雙腿被壓倖存 《PD101》李智漢喪生
撰文：趙允琳
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韓國首爾梨泰院昨晚（29日）發生嚴重人踩人事件，至今死亡人數增至151人死亡，罹難者當中更有19人為外國人，4人為中國公民。有倖存中國留學生於事故發生後，於社交網站報平安兼分享自己逃出生天的經歷，並上載自己毫無血色的雙腿：「真的是地獄，現在想想還害怕，差點就沒了。」
該名留學生於事故後在社交網站發文，並公開一張雙腿佈滿瘀痕的照片，回想事故發生當時不斷被壓逼，如果再遲十分鐘可能就會窒息。這位倖存者亦表示自己現時已回家休息，只不過現時胸腔還有擠迫感，不敢大力呼吸，而且雙臂和雙腿都遺留被擠迫而造成的瘀傷，而且看起來毫無血色。
另一名倖存中國留學生亦有發文，表示自己當時處於人踩人事件的前方位置，幸好自己個子比較高所以能夠伸長脖子呼吸，然而卻親眼望見在自己旁邊個子較為矮小的女生窒息而死，形容當時情況實在慘烈到難以想像：「感覺幾百斤石頭壓着自己，後面一直往前擠，前面倒下的人都救不活了。」
據韓國傳媒報道，曾參加《PRODUCE 101》第二季的李智漢亦在梨泰院人踩人事件中喪生，，終年24歲。曾與李智漢一同出演節目的朴熙石、趙晉亨及金道賢今日（30日）在Instagram中發問公布他的死訊，並寫道「智漢離開了這裏去了安詳之處，拜託大家來送智漢最後一程」，大批網民對他的突然離世深感婉惜。李智漢於1998年出生，當年他在節目中以第98名的成績完成比賽。
李智漢最初為CUBE娛樂練習生，當初參加選秀節目時則為Pan娛樂之練習生，在選秀節目後則以演員身份進行活動，所屬於935娛樂，也曾出演網路劇。