梨泰院人踩人｜中國留學生雙腿被壓倖存　《PD101》李智漢喪生

韓國首爾梨泰院昨晚（29日）發生嚴重人踩人事件，至今死亡人數增至151人死亡，罹難者當中更有19人為外國人，4人為中國公民。有倖存中國留學生於事故發生後，於社交網站報平安兼分享自己逃出生天的經歷，並上載自己毫無血色的雙腿：「真的是地獄，現在想想還害怕，差點就沒了。」



10月30日，韓國首爾，梨泰院發生人踩人事件。（Lee Jin-man／美聯社）

該名留學生於事故後在社交網站發文，並公開一張雙腿佈滿瘀痕的照片，回想事故發生當時不斷被壓逼，如果再遲十分鐘可能就會窒息。這位倖存者亦表示自己現時已回家休息，只不過現時胸腔還有擠迫感，不敢大力呼吸，而且雙臂和雙腿都遺留被擠迫而造成的瘀傷，而且看起來毫無血色。

有中國留學生於事故後在社交網站發文，並公開一張雙腿佈滿瘀痕的照片。（Twitter：@anilner821）

另一名倖存中國留學生亦有發文，表示自己當時處於人踩人事件的前方位置，幸好自己個子比較高所以能夠伸長脖子呼吸，然而卻親眼望見在自己旁邊個子較為矮小的女生窒息而死，形容當時情況實在慘烈到難以想像：「感覺幾百斤石頭壓着自己，後面一直往前擠，前面倒下的人都救不活了。」

有另一面留學生發文表示自己親眼望見旁邊個子較為矮小的女生窒息而死的畫面，慘烈到難以想像。（Twitter：@anilner821）

韓國首爾梨泰院萬聖節前夕發生嚴重人踩人事件。（Gettyiamges）

據韓國傳媒報道，曾參加《PRODUCE 101》第二季的李智漢亦在梨泰院人踩人事件中喪生，，終年24歲。曾與李智漢一同出演節目的朴熙石、趙晉亨及金道賢今日（30日）在Instagram中發問公布他的死訊，並寫道「智漢離開了這裏去了安詳之處，拜託大家來送智漢最後一程」，大批網民對他的突然離世深感婉惜。李智漢於1998年出生，當年他在節目中以第98名的成績完成比賽。

曾參加《PRODUCE 101》第二季的李智韓在人踩人事件中不幸喪生。（網上圖片）

曾與李智漢一同出演節目的朴熙石、趙晉亨及金道賢今日（30日）在Instagram中發文公布他的死訊。（IG：@k_bean_heeseok）

李智漢最初為CUBE娛樂練習生，當初參加選秀節目時則為Pan娛樂之練習生，在選秀節目後則以演員身份進行活動，所屬於935娛樂，也曾出演網路劇。